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Бизнес предлагает альтернативные решения для увеличения налоговых поступлений в бюджет

18:08, 20 августа 2024
Бизнес призывает найти альтернативные пути увеличения налоговых поступлений в бюджет вместо тех, которые прописаны в правительственном законопроекте и предлагает вместо увеличения налога с оборота увеличение на 3% ставки НДС .
Бизнес предлагает альтернативные решения для увеличения налоговых поступлений в бюджет
Источник фото: Depositphotos
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Бизнес призывает найти альтернативные пути увеличения налоговых поступлений в бюджет, вместо тех, которые прописаны в правительственном законопроекте 11416. Дополнительные 145 млрд гривен поступлений можно получить другим путем, в частности, вместо увеличения налога с оборота бизнес предлагает повысить на 3% НДС, оптимизировать некоторые бюджетные расходы, привлекая другие источники финансирования зарплат госслужащих и разрешить ОМС самостоятельно администрировать местные налоги.

Об этом сообщила Глава парламентского комитета по вопросам организации государственной власти, местного самоуправления, регионального развития и градостроительства Елена Шуляк, ссылаясь на предложения, озвученные украинским бизнесом на встрече между представителями власти и Украинского Совета бизнеса.

Как отмечает Шуляк, бизнес на сегодня призывает власти пересмотреть шаги, предложенные в правительственном законопроекте 11416, зарегистрированном в конце июля. Среди таких шагов, в частности, повышение ставки военного сбора до 5% и обязанность уплаты военного сбора юридическими лицами – 1% дохода от любой деятельности для плательщиков налога на прибыль предприятий и плательщиков единого налога ІІІ и ІV группы и 5% в расчете двух минимальных заработных плат в месяц ФЛП плательщиками единого налога I, II и IV группы и 1% для ФЛП III группы.

«Бизнес, работающий «в белую», понимает важность увеличения налоговых поступлений в бюджет, поскольку это означает дополнительные средства для военных. В то же время – если предпринимать меры по этому вопросу не взвешено, такой бизнес будет вынужден конкурировать с серым бизнесом. И эта конкуренция не будет на пользу первым», – отметила Шуляк.

Бизнес, по ее словам, во-первых, называет завышенными и ошибочными расчеты относительно потенциальных поступлений, которые предоставили авторы правительственного законопроекта. Во-вторых, введение изменений, направленных на достижение 145 млрд гривен поступлений в бюджет, может не увеличить поступление, а существенно навредить самому бизнесу, отмечает Шуляк.

«Наиболее вредными изменениями бизнес считает увеличение военного сбора с 1,5% до 5%, а также введение уплаты военного сбора юрлицами в размере 1% от оборота. Будут вредить бизнесу также изменения, направленные на нагрузку личных доходов – доходы ФЛП, которые являются плательщиками единого налога. Это ФЛП 1,2 и 4 группы в размере 5% из расчета двух минимальных зарплат в месяц, и ФЛП 3 группы из расчета 1% от размера доходов», – сообщила парламентарий.

Не менее катастрофическими могут оказаться дополнительные отраслевые нагрузки, передает Шуляк. В частности, речь идет о введении военного сбора для тех, кто торгует ювелирными изделиями из золота, платины и драгоценных камней – 30% стоимости реализованных изделий, по продажи недвижимого имущества – 5% дохода, поставщиками мобильной связи – 5%.

«Речь идет, например, о дополнительном налогообложении мобильной связи, ювелирки и т.д. По моему мнению, не верно, что одна отрасль подпадает под дополнительную налоговую нагрузку, другая – нет. Бизнес здесь со мной полностью солидарен», – отметила Елена Шуляк.

Среди возможных альтернатив бизнес предлагает вместо увеличения налога с оборота увеличение на 3% ставки НДС – такой опыт у Украины уже был и показывает, что это реальная и менее вредная для бизнеса альтернатива. Это позволит увеличить налоговые поступления на 45 млрд гривен, добавила депутатка.

Кроме этого, можно отменить кэшбек, что даст увеличение поступлений на 20 млрд гривен. Также среди возможных вариантов дополнительные финансовые заимствования Украины, реструктуризация долга перед МВФ, оптимизация бюджетных расходов.

Депутаты также отмечают, что нужна детенизация бизнеса – необлагаемые налогом доходы физических лиц, которые они получают в результате незарегистрированной предпринимательской деятельности. Кроме этого, требуется детенизация таких отраслей как табачная, нелегальная АЗС, торговля спиртными напитками. Это эффективно, но для этого необходимо политическое решение.

Шуляк подчеркнула – одной из наиболее эффективных мер может быть передача полномочий по администрированию местных налогов. ОМС, по ее словам, неоднократно говорили об актуальности этого шага. Речь идет, в частности, об администрировании имущественных налогов, налоге на землю и т.д.

«Налоговая на сегодняшний день администрирует эти налоги не всегда эффективно, но потенциал сбора там гораздо выше. Но с ГНС мы пока не можем прийти к согласию в этом вопросе. Если нам это удастся, мы сможем привлечь в бюджет дополнительные 25 млрд гривен», – резюмировала Шуляк.

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