Воюющие за Украину иностранцы смогут получить украинское гражданство

Иностранцы, которые служат в Вооруженных силах Украины, смогут получать украинское гражданство. Соответствующий законопроект 9585, поданный Кабмином, Верховная Рада 20 августа приняла во втором чтении.
Целью законопроекта является законодательное закрепление возможности реализации прав иностранцев и лиц без гражданства, защищающих территориальную целостность Украины, и членов их семей на получение вида на временное проживание, разрешений на иммиграцию или приобретение гражданства Украины.
Окончательный текст закона пока неизвестен, ведь перед принятием Комитет одобрил ряд поправок.
Напомним, 9 мая Верховная Рада поддержала в первом чтении законопроект №9585, разрешающий иностранцам, служащим в Вооруженных Силах Украины, получать украинское гражданство и предоставлять виды на временное проживание членам их семей.
Особое требование будет применено к гражданам рф и Беларуси, принявшим гражданство Украины. Им нужно будет в течение года после прекращения военного положения подтвердить прекращение прежнего гражданства.
Сдать экзамены по Конституции, истории Украины и подтвердить знания украинского языка обязаны лица, которые получили гражданство Украины во время военного положения и служат в рядах Вооруженных Сил Украины. Это они должны сделать через два года после военного положения.
Также в течение года после прекращения военного положения прекращается прием заявлений на получение гражданства Украины от граждан рф.
Автор: Наталья Мамченко
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