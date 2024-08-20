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Минобороны закупило 350 тысяч дронов на 30 млрд гривен

18:26, 20 августа 2024
Агентство оборонных закупок Минобороны заключило также контракты с отечественными производителями на поставку 1,6 млн боеприпасов.
Минобороны закупило 350 тысяч дронов на 30 млрд гривен
Источник фото: Генеральный штаб ВСУ
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Агентство оборонных закупок Министерства обороны Украины сообщило о закупке беспилотных летательных аппаратов и комплексов на сумму 30 миллиардов гривен. Об этом сообщается на сайте украинского оборонного ведомства во вторник.

С начала 2024 года Агентство закупило более 350 тысяч дронов, включая как популярные военные FPV и «мавики», так и дорогостоящие разведывательные и ударные дроны самолетного типа, способные действовать глубоко в тылу врага. Отмечается, что 95% из этих закупок - продукция украинского производства.

«В сотрудничестве с ведомствами, которые также централизованно закупают дроны для военных, мы выполняем стратегическую задачу Президента Украины в обеспечении наших военных БпЛА. Важно также отметить, что 95% закупленных нами дронов - украинского производства. Это свидетельствует о значительных достижениях в развитии национальных оборонных технологий и подтверждает высокое качество отечественной продукции», - отметил заместитель министра обороны Украины Дмитрий Клименков.

Кроме того, Агентство оборонных закупок заключило контракты на поставку более 1,6 миллиона боеприпасов для БПЛА от отечественных производителей. Директор Агентства Марина Безрукова подчеркнула, что украинские производители продолжают совершенствовать свою продукцию в соответствии с потребностями военных, что свидетельствует о высокой конкурентоспособности и качестве отечественных дронов.

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