В государственную собственность вернули земли гидрологического заказника «Серетский» недалеко от Тернополя

Суд пришел к выводу, что передача спорного земельного участка с государственной в коммунальную форму собственности состоялась вопреки нормам действующего законодательства, то есть незаконно, а потому и приобретение права коммунальной собственности городским советом является незаконным.

Хозяйственный суд Тернопольской области вернул в собственность государства земли гидрологического заказника общегосударственного значения "Серетский" из незаконного владения городского совета. Об этом сообщает-пресслужба суда.

Суд установил, что передача спорного земельного участка из государственного в коммунальную форму собственности состоялась вопреки нормам действующего законодательства, то есть незаконно, а потому и приобретение права коммунальной собственности городским советом является незаконным.

При этом суд отметил, что городской совет, принимая решение о принятии спорного земельного участка в коммунальную собственность, учитывая, в частности, видимые природные признаки этого участка и информацию, которая есть в свободном доступе и размещена на информационных ресурсах, могла и должна знать о том, что спорный земельный участок является частью земель природно-заповедного фонда и расположен в пределах гидрологического заказника общегосударственного значения «Серетский».

Учитывая указанное, суд истребовал в пользу государства по незаконному владению городского совета земли природно-заповедного фонда площадью 10,74 га.

С такими выводами местного хозяйственного суда согласился суд апелляционной инстанции и оставил решение суда по-прежнему (постановление ЗАГС от 07.08.2024 в деле № 921/16/23).

Ознакомиться с решением суда от 22.12.2023 г. по делу № 921/16/23 можно по ссылке.

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