Кандидаты на должности членов Высшего совета правосудия по квоте Съезда судей: полный список

Среди претендентов на две должности членов Совета правосудия – судьи Верховного Суда, ВАКС, апелляционных и местных судов, а также начальник ТУ ГСА.

Высший совет правосудия обнародовал список 12 претендентов на две должности членов Высшего совета правосудия по квоте Съезда судей.

Это кандидаты:

КАЛАРАШ Андрей Андреевич – судья Кассационного гражданского суда в составе Верховного суда. Является действующим военнослужащим Сил территориальной обороны ВСУ.

КОШЛЯ Андрей Александрович – судья Добропольского горрайонного суда Донецкой области.

ШКОДИН Ярослав Витальевич – судья Высшего антикоррупционного суда.

СОКУРЕНКО Лариса Витальевна – судья Хозяйственного суда Киевской области.

СПИРИДОНОВА Татьяна Викторовна – судья Хмельницкого апелляционного суда. В 2021-2024 годах – председатель Хмельницкого апелляционного суда.

Евтушенко Александр Иванович – судья Саксаганского районного суда города Кривого Рога. В 2016-2018 годах председатель Саксаганского райсуда города Кривого Рога. С 28 марта 2022 по 22 декабря 2023 проходил службу по мобилизации в Военной службе правопорядка ВСУ. В 2022-2023 годах Александр Евтушенко оказался в центре внутреннего конфликта в коллективе суда – одна из судей Саксаганского райсуда обвинила Александра Евтушенко в нежелании рассматривать дела, из-за чего она тоже отказалась рассматривать дела, которые были распределены на нее после мобилизации Александра Евтушенко в ряды ВСУ.

КОТЛЯРОВА Ирина Юрьевна – председатель Вышгородского районного суда Киевской области. В 2005-2015 годах – судья Каменобродского районного суда города Луганска.

КАПУСТИНСКИЙ Максим Викторович – судья Энергодарского городского суда Запорожской области. В 2021-2022 годах военнослужащий Вооруженных сил Украины. Максим Капустинский непосредственно участвовал в боевых действиях, в частности, в боях на Светлодарской дуге и за город Северодонецк. 10 июня 2022 года награжден орденом Богдана Хмельницкого III степени.

ТКАЧЕНКО Александр Васильевич – судья Хозяйственного суда Николаевской области в отставке. Судья регулярно, хоть и неудачно, принимает участие во всех возможных конкурсах на все возможные должности в органах судебной власти и судейского управления.

ВЕРЛАНОВ Сергей Николаевич – судья Киевского апелляционного суда. Член Конкурсной комиссии по отбору членов ВККС.

МУЗЫКАНТ Сергей Лазаревич – начальник ТУ Государственной судебной администрации в Донецкой области. Судья Апелляционного суда Донецкой области в отставке.

Отметим, что у Сергея Музыканта интересная судейская биография. С 1993 по 1998 годы он осуществлял правосудие в Буденновском райсуде города Донецка, а с 1998 по 2005 годы был судьей Апелляционного суда Донецкой области. В 2005 году Сергей Музыкант решил вернуться в суд первой инстанции и избрал для работы Славянский горрайонный суд Донецкой области, где осуществлял правосудие до 2010 года.

При этом в 2005 году в парламенте возникли вопросы к Сергею Музыканту, связанные с его желанием вернуться в суд первой инстанции – народный депутат Степан Хмара во время рассмотрения в сессионном зале проекта соответствующего постановления вообще выступил против назначения Сергея Музыканта в Славянский горрайонный суд. Свое желание перейти в суд первой инстанции сам Сергей Музыкант тогда объяснил семейными обстоятельствами.

Впрочем, в 2010 году Сергей Музыкант снова стал судьей Апелляционного суда Донецкой области, а в 2016 году уволился в отставку.

КАРАПЫШ Татьяна Владимировна – судья Ичнянского районного суда Черниговской области. 15 августа 2024 года Высший совет правосудия привлек Татьяну Карапыш к дисциплинарной ответственности в виде предупреждения. Основание – закрытие судьей 23 дел по ст. 130 (управление транспортными средствами лицами, находящимися в состоянии алкогольного или наркотического опьянения) Кодекса об административных правонарушениях в связи с истечением срока наложения дисциплинарного взыскания.

Напомним, что в марте 2025 года истекает четырехлетний срок полномочий двух членов ВСП по квоте Съезда судей – Виталия Салихова и Инны Плахтий.

Впрочем, перед тем как Съезд судей сможет проголосовать за претендентов на должности членов ВСП, предварительный отбор кандидатов еще предстоит провести Этическому совету.

Автор: Вячеслав Хрипун

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