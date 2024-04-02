Суддя мобілізувався в територіальну оборону, однак колега відмовилася розглядати справи мобілізованого судді

Конфлікт спалахнув в Саксаганському районному суді Кривого Рогу.

Будівля Саксаганського райсуду міста Кривого Рогу, джерело фото - Судова влада

Черговий конфлікт в суддівському колективі зафіксовано в Дніпропетровській області.

У травні 2023 року у Вищу раду правосуддя надійшла скарга голови Саксаганського районного суду міста Кривого Рогу Андрія Ткаченка, який поскаржився на дії іншої судді Саксаганського райсуду.

У скарзі зазначено, що суддя Саксаганського райсуду Наталія Ковтун відмовилася отримувати у провадження кримінальну справу, фігурантами якої є три особи, які обвинувачуються у шахрайстві, нанесенні тілесних ушкоджень середньої тяжкості та хуліганстві.

Справа в тому, що відповідна кримінальна справа мала розглядатися Наталією Ковтун через те, що інший суддя Саксаганського райсуду Олексій Євтушенко у березні 2022 року мобілізувався у підрозділ територіальної оборони.

На зборах суддів 31 березня 2022 року голова суду повідомив, що Олексій Євтушенко служить у підрозділі територіальної оборони селища Ворохта Івано-Франківської області. Після цього збори суддів звернулися із запитом до ТЦК та СП з метою домогтися повернення судді в суд для здійснення суддею його посадових обов’язків.

У подальшому голова суду повідомив колективу, що Олексій Євтушенко при зверненні до ТЦК та СП не повідомив про місце своєї роботи та наявність бронювання від мобілізації.

Відповідно, наказом голови суду Олексія Євтушенка було увільнено від здійснення правосуддя на час проходження військової служби за призовом під час мобілізації. У відповідному наказі голова суду послався на ст. 119 Кодексу законів про працю (гарантії працівників на час виконання державних або громадських обов’язків). На момент увільнення від здійснення правосуддя у провадженні судді Олексія Євтушенка перебувало 775 нерозглянутих судових справ.

19 квітня 2022 року збори суддів Саксаганського райсуду прийняли рішення рекомендувати керівнику апарату суду не здійснювати повторний автоматизований розподіл справ, які перебували в провадженні судді Олексія Євтушенка. Втім, протягом 2022 року керівник апарату все ж здійснив перерозподіл вказаних справ.

Десять кримінальних справ було розподілено і на Наталію Ковтун.

Однак у лютому-березні 2023 року Наталія Ковтун заявила самовідводи у зазначених кримінальних справах.

Також суддя заявила про самовідводи і в тринадцяти цивільних справах, які раніше знаходилися у провадженні Олексія Євтушенка. Зазначені цивільні справи у підсумку біли розподілені на інших суддів Саксаганського райсуду.

Заяви про самовідводи суддя мотивувала тим, що законодавство не передбачає можливості увільнення судді від здійснення правосуддя, відтак підстав для повторного автоматизованого розподілу судових справ у керівника апарату Саксаганського райсуду не було.

Крім того, ще одну кримінальну справу, яка знаходиться в суді з 2021 року і раніше знаходилася в провадженні іншого судді, Наталія Ковтун відмовилася приймати в провадження через порушення, на її думку, процедури розгляду самовідводу іншим суддею.

У січні 2023 року Наталія Ковтун звернулася до в. о. голови райсуду щодо надання інформації про підстави відсутності на роботі судді Олексія Євтушенка. Втім, у наданні відповідної інформації Наталії Ковтун було відмовлено до закінчення строку дії військового стану.

Навесні 2023 року заяви Наталії Ковтун про самовідводи від розгляду кримінальних справ були залишені без задоволення.

На свій захист Наталія Ковтун повідомила, що з 2020 року в Саксаганському райсуді мають місце систематичні порушення правил відводу у кримінальних справах, які вже обговорювалися як суддями суду, так і на заходах з судом апеляційної інстанції.

Також, як зазначила в своїх поясненнях Наталія Ковтун, діюче законодавство не містить можливості увільнення судді від здійснення правосуддя.

Однак, дослідивши позиції сторін, Перша дисциплінарна палата Вищої рада правосуддя 25 березня вирішила відкрити дисциплінарну справу щодо Наталії Ковтун.

Дисциплінарна палата зазначила, що суддя не повинен зловживати правом на самовідвід. У випадку із суддею Наталією Ковтун взагалі незрозумілі підстави для заяв про самовідвід, адже самовідвід заявляється суддею «у разі неможливості ухвалення ним об’єктивного рішення у справі».

«Вимоги щодо безсторонності суду спрямовані на вирішення сумніву заявника, а не створення зручності для організації роботи суду чи суддівської колегії, або взагалі при наявності бажання самоусунутися від розгляду, зокрема, кримінального провадження. Самовідвід судді, якщо він не спричинений об’єктивними та непереборними обставинами, які суттєво впливають на оцінку ситуації щодо учасників кримінального провадження, є таким, що може бути спрямований на уникнення відповідальності суддею за ухвалені ним судові рішення та може ускладнити розгляд справи або призвести до суттєвого і безпідставного затягування її розгляду», - вказала дисциплінарна палата.

Що ж до увільнення від здійснення правосуддя судді Олексія Євтушенка, дисциплінарна палата зазначила, що суддя наразі є військовослужбовцем за мобілізацією.

«Відтак, за громадянами України, які проходять військову службу за призовом під час мобілізації, на особливий період, але не більше одного року, зберігаються місце роботи (посада), середній заробіток на підприємстві, в установі, організації, незалежно від підпорядкування та форм власності. Таким чином, починаючи з 1 квітня 2014 року громадяни, які призвані на військову службу за призовом під час мобілізації, не підлягають звільненню, вони увільняються від роботи (звільняються від виконання посадових обов’язків) відповідно до статті 119 Кодексу законів про працю», - повідомила дисциплінарна палата у своєму рішенні про відкриття дисциплінарної справи стосовно Наталії Ковтун.

На думку членів дисциплінарної палати, заявляючи самовідводи від розгляду справ та повертаючи справи до канцелярії Саксаганського районного суду, суддя Наталія Ковтун «фактично самоусувається від здійснення правосуддя, що суперечить основоположним принципам судочинства».

Автор: В’ячеслав Хрипун

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