Кабмін провів засідання: які рішення ухвалили 2 квітня

Внесено зміни до порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги за шкоду життю та здоров’ю, завдану працівникам об’єктів критичної інфраструктури, внаслідок агресії рф.

Кабінет Міністрів 2 квітя провів засідання, на якому розглянув низку питань. Які рішення ухвалили, повідомив представник уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук.

- Схвалено проект Закону «Про внесення змін до деяких законів України щодо вдосконалення порядку проведення спеціальної перевірки». Законопроект спрямований на удосконалення проведення спеціальної перевірки, передбаченої ЗУ «Про запобігання корупції» шляхом оптимізації процедур та строків проведення спеціальної перевірки, використання інформації державних електронних інформаційних ресурсів органом/особою, яким організовується така перевірка, або органом, який надсилає запит на перевірку, мінімізацію паперового документообігу.

Зокрема, проектом пропонується удосконалити механізм проведення спеціальної перевірки шляхом надання можливості державним органам, крім надсилання до відповідних державних органів, до компетенції яких належить проведення спеціальної перевірки відомостей, або до їх територіальних органів (за наявності) запитів про перевірку відомостей щодо особи, яка претендує на зайняття відповідної посади, самостійно проводити спеціальну перевірку на підставі даних, отриманих в порядку електронної інформаційної взаємодії між публічними електронними реєстрами, за допомогою системи електронної взаємодії електронних ресурсів в електронній формі або через програмні інтерфейси електронних інформаційних ресурсів (сервісів). Пропонується виключити проведення спеціальної перевірки Службою безпеки України - щодо наявності в особи допуску до державної таємниці, оскільки на сьогодні така інформація перевіряється у випадках, коли особа претендує на зайняття посади, яка передбачає наявність допуску до державної таємниці та не впливає на рішення щодо призначення її на посаду. Також змінами до частини восьмої статті 10 ЗУ «Про правовий режим воєнного стану» передбачається організувати проведення спеціальної перевірки, передбаченої ЗУ «Про запобігання корупції», та перевірки, передбаченої ЗУ «Про очищення влади», стосовно осіб, призначених у період дії воєнного стану, щодо яких такі перевірки у цей період не проводилися, протягом 30 днів з дня завершення строку для подання документів, необхідних для проведення спеціальної перевірки.

- Схвалено проект Закону «Про розміщення, проектування та будівництво енергоблоків № 3 та № 4 Хмельницької атомної електричної станції». Законопроект передбачає прийняття відповідно до встановленого законом порядку рішення про розміщення, проектування та будівництво енергоблоків N 3 та N 4 філії «Відокремлений підрозділ «Хмельницька атомна електрична станція». Проектом пропонується визначити місце розміщення енергоблоків N 3 та N 4 Хмельницької атомної електростанції; кількість реакторів, їх тип та загальну характеристику; призначення енергоблоків Хмельницької атомної електростанції для промислового виробництва електричної та теплової енергії; загальні вимоги до проектування та будівництва енергоблоків N 3 та N 4 Хмельницької атомної електростанції; ставку збору на соціально-економічну компенсацію ризику населення, що мешкає на території зони спостереження Хмельницької атомної електростанції, під час будівництва енергоблоків N 3 та N 4.

- Внесено зміни до постанови КМУ від 08.10.2022 № 1127 «Деякі питання здійснення заходів із сприяння захисту прав інтелектуальної власності та реєстрації у митному реєстрі обʼєктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону». Уточнено, що на період воєнного стану зупиняється реєстрація обʼєктів права інтелектуальної власності у митному реєстрі обʼєктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, за заявами правовласників (їх уповноважених представників) щодо всіх категорій товарів громадян Республіки Білорусь, юридичних осіб, які утворені та зареєстровані відповідно до законодавства РБ та/або кінцевим бенефіціарним власником яких є громадяни РБ чи інші юридичні особи, які утворені та зареєстровані відповідно до законодавства РБ. Передбачено також зупинення на період воєнного стану реєстрацію обʼєктів права інтелектуальної власності у митному реєстрі обʼєктів права інтелектуальної власності, які охороняються відповідно до закону, за заявами правовласників (їх уповноважених представників) щодо всіх категорій товарів, якщо виробниками, експортерами або імпортерами товарів, що містять обʼєкти права інтелектуальної власності, є вищезазначені особи, або якщо до правовласників (їх уповноважених представників) застосовано персональні спеціальні економічні та інші обмежувальні заходи (санкції) відповідно до ЗУ «Про санкції». Прийнято рішення не застосовувати заходи щодо сприяння захисту прав інтелектуальної власності, передбачені розділом XIV Митного кодексу України, щодо всіх категорій товарів, що містять обʼєкти права інтелектуальної власності, які належать зазначеним вище особам.

- Внесено зміни до постанови КМУ від 29.06.2021 N 677 «Деякі питання формування та використання сертифіката, що підтверджує вакцинацію від гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, негативний результат тестування або одужання особи від зазначеної хвороби» стосовно удосконалення процедур, пов’язаних з

унормуванням механізму формування та використання COVID-сертифікатів після отримання додаткових бустерних доз та урегулювання приєднання до глобальної мережі сертифікації цифрової охорони здоров’я, створеної Всесвітньою організацією охорони здоровʼя.

- Внесено зміни до постанови КМУ від 03.11.2021 N 1268 «Питання організації реабілітації у сфері охорони здоровʼя» з метою приведення її у відповідність до ЗУ від 09.08.2023 N 3301-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо функціонування телемедицини». У Порядку організації надання реабілітаційної допомоги у сфері охорони здоров'я передбачено, що реабілітаційна допомога може надаватися із застосуванням телереабілітації шляхом телеконсультування (телевідеоконсультування) разом з обстеженням, телереабілітаційних зборів мультидисциплінарної реабілітаційної команди, телеметрії, моніторингу показників здоровʼя людини, контролю виконання індивідуального реабілітаційного плану чи дотримання рекомендацій фахівців з реабілітації та освіти пацієнта, дистанційної супервізії та в інших формах, що не суперечать законодавству (у разі технічної можливості).

Рішення про надання реабілітаційної допомоги із застосуванням методів та засобів телемедицини приймає фахівець з реабілітації. Визначено, що надавачі реабілітаційної допомоги, які одержали ліцензію на провадження господарської діяльності з медичної практики, що передбачає право здійснення реабілітації у сфері охорони здоровʼя, здійснюють інформування пацієнтів про доступні реабілітаційні послуги та умови їх отримання шляхом розміщення таких відомостей у доступному для пацієнтів місці, на веб-сайтах (веб-сторінках) (за наявності), а також шляхом індивідуального консультування пацієнтів.

- Затверджено Угоду (у формі обміну нотами) між Кабінетом Міністрів України та Урядом Румунії про відкриття нового міжнародного пункту пропуску через українсько-румунський державний кордон між населеними пунктами Біла Церква (Україна) та Сігету Мармацієй (Румунія), вчинену 18.08.2023 у м. Бухаресті.

- Затверджено, відповідно до частини першої статті 15 ЗУ «Про основні засади державної політики у сфері утвердження української національної та громадянської ідентичності», Порядок використання (залучення) особового складу, ресурсів та засобів сил безпеки і сил оборони, забезпечення заходів безпеки, медичного забезпечення під час здійснення заходів військово-патріотичного виховання. Порядок визначає механізм підготовки та здійснення заходів військово-патріотичного виховання громадян України з використанням (залученням) особового складу, ресурсів та засобів сил безпеки і сил оборони, забезпечення заходів безпеки та медичного забезпечення під час їх проведення у мирний час та особливий період.

- Затверджено Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення закладів охорони здоров’я алотрансплантатами шкіри. Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті для забезпечення закладів охорони здоров'я алотрансплантатами шкіри за бюджетною програмою «Організація і регулювання діяльності установ та окремі заходи у системі охорони здоровʼя». Передбачено, що головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є МОЗ, а

одержувачем бюджетних коштів є державне підприємство «Медичні закупівлі України», що належить до сфери управління МОЗ та відповідає критеріям, визначеним пунктом 9 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого постановою КМУ від 28.02 2002 N 228.

- Внесено зміни до Порядку призначення і виплати одноразової грошової допомоги за шкоду життю та здоров’ю, завдану працівникам об’єктів критичної інфраструктури, державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування внаслідок військової агресії Російської Федерації проти України з метою приведення Порядку у відповідність до ЗУ від 09.12.2023 Nº 3515-IX «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо призначення і виплати одноразової грошової допомоги». Нормативно врегульовано питання передання працівниками обʼєктів критичної інфраструктури, державними службовцями, посадовими особами органів місцевого самоврядування командиру/керівнику підрозділу/керівнику органу, в якому такий працівник служить/працює, для зберігання в особовій справі оригіналу особистого

розпорядження на випадок своєї загибелі (смерті) про виплату належної їм одноразової грошової допомоги за шкоду життю та здоровʼю іншій особі або іншим особам.

Також врегульовано питання електронної взаємодії між Пенсійним фондом України та державними органами, які є власниками (розпорядниками, держателями, володільцями, адміністраторами тощо) інформаційних (автоматизованих), інформаційно-комунікаційних, комунікаційних і довідкових систем, реєстрів і банків даних, для отримання інформації, необхідної для призначення одноразової грошової допомоги за шкоду життю та здоровʼю, завдану працівникам обʼєктів критичної інфраструктури, державним службовцям, посадовим особам місцевого самоврядування внаслідок військової агресії РФ проти України.

- Затверджено, відповідно до абзацу сьомого частини першої статті 9 ЗУ «Про водовідведення та очищення стічних вод», Порядок очищення стічних вод перед скиданням в уразливих зонах. Порядок визначає особливі вимоги до очищення стічних вод перед скиданням в уразливих зонах шляхом впровадження на очисних спорудах технологій та обладнання, які дають змогу досягти належної якості очищення стічних вод, дозволених до скидання в уразливих зонах, що забезпечить зменшення або запобігання виникненню шкідливого впливу стічних вод на навколишне природне середовище. Порядком врегульовано питання щодо визначення масиву поверхневих вод уразливою зоною. Передбачено необхідність прийняття органом місцевого самоврядування рішення про запровадження або реконструкцію системи централізованого водовідведення та/або очисних споруд систем централізованого водовідведення в населених пунктах, популяційний еквівалент якого складає 10 000 і більше. Передбачено запровадження у населених пунктах, популяційний еквівалент яких становить 10 000 і більше, перед скиданням в уразливі зони повної біологічної очистки та додаткової очистки від сполук фосфору та сполук нітрогену тощо.

- Установлено, з метою здійснення разової грошової виплати до Дня Незалежності України ветеранам війни, особам, на яких поширюється дія Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» і «Про жертви нацистських переслідувань», що разова грошова виплата до Дня Незалежності України виплачується до 24.08.2024 у таких розмірах: особам з інвалідністю внаслідок війни та колишнім малолітнім (яким на момент увʼязнення не виповнилося 14 років) вʼязням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, визнаних особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин: І групи - 3 100 гривень; II групи - 2 900 гривень; III групи - 2 700 гривень; учасникам бойових дій, постраждалим учасникам Революції Гідності та колишнім неповнолітнім (яким на момент увʼязнення не виповнилося 18 років) вʼязням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, а також дітям, які народилися в зазначених місцях примусового тримання їх батьків, - 1 000 гривень; особам, які мають особливі заслуги перед Батьківщиною, - 3 100 гривень; членам сімей загиблих (померлих) ветеранів війни, членам сімей загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України, дружинам (чоловікам) померлих осіб з інвалідністю внаслідок війни, які не одружилися вдруге, дружинам (чоловікам) померлих учасників бойових дій, учасників війни та жертв нацистських переслідувань, визнаних за життя особами з інвалідністю від загального захворювання, трудового каліцтва та з інших причин, які не одружилися вдруге, - 650 гривень; учасникам війни та колишнім вʼязням концентраційних таборів, гетто, інших місць примусового тримання, особам, яких було насильно вивезено на примусові роботи, дітям партизанів, підпільників, інших учасників боротьби з націонал-соціалістським режимом у тилу ворога - 450 гривень.

- Внесено зміни до постанови КМУ від 24.02.2016 N 166 «Про затвердження Порядку функціонування електронної системи закупівель та проведення авторизації електронних майданчиків». Визначено, що адміністратор вчиняє дії в електронній системі закупівель з припинення публічного доступу до інформації з обмеженим доступом або інформацїі, розголошення якої під час дії правового режиму воєнного стану в Україні може нести загрозу національній безпеці та/або громадській безпеці i порядку, за зверненням замовника, що оприлюднив таку інформацію в електронній системі закупівель та/або який здійснює закупівлю, під час якої була оприлюднена така інформація іншим користувачем, в тому числі шляхом припинення доступу до закупівлі, під час якої була оприлюднена така інформація. Встановлено, що якщо відбудуться зміни в чинному законодавстві, та/або буде доопрацьовано електронну систему закупівель, оператор авторизованого електронного майданчика повинен у строк, визначений адміністратором, привести функціональні характеристики та можливості авторизованого електронного майданчика у відповідність з такими змінами, а також з технічним завданням та/або стандартними сценаріями тестування. Виключено таку підставу для відключення авторизованого електронного майданчика як «отримання негативного висновку адміністратора про результати тестування попередньо авторизованого електронного майданчика».

Доповнено Порядок нормою щодо реєстрації i оприлюднення на веб-порталі Уповноваженого органу звернення оператора авторизованого електронного майданчика про зміну найменування та/або місцезнаходження тощо.

Внесено зміни до постанови КМУ від 12.10.2022 N 1178 «Про затвердження особливостей здійснення публічних закупівель товарів, робіт і послуг для замовників, передбачених Законом України «Про публічні закупівлі», на період дії правового режиму воєнного стану в Україні та протягом 90 днів з дня його припинення або скасування». Уточнено, що публічні закупівлі товарів, робіт i послуг для задоволення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану здійснюються замовниками без застосування процедур закупівель/спрощених закупівель, визначених вищезгаданим Законом та Особливостями відповідно до абзаців третього i четвертого підпункту 1 пункту 1 постанови КМУ від 02.03.2022 N 185 «Деякі питання здійснення публічних закупівель товарів, робіт i послуг для задоволення нагальних потреб функціонування держави в умовах воєнного стану».

Виключено поняття «постачальник універсальної послуги» з переліку випадків, в яких роботи, товари чи послуги можуть бути виконані, поставлені чи надані виключно певним суб'єктом господарювання. Віднесено закупівлю послуг, пов'язаних із залученням гарантій, кредитів та грантів до послуг, які можуть здійснюватися без застосування відкритих торгів. Передбачено, що замовник оприлюднює оголошення про проведення відкритих торгів та тендерну документацію на закупівлю товарів, послуг не пізніше ніж за сім днів (14 днів - у разі закупівлі робіт) до кінцевого строку подання тендерних пропозицій.

Визначено, що тендерна документація не повинна містити вимог, що обмежують нижню межу ціни тендерної пропозицїі учасника процедури закупівлі. Встановлено строки подання тендерних пропозицій, які не можуть бути меншими ніж сім днів з дня оприлюднення в електронній системі закупівель оголошення про проведення відкритих торгів на закупівлю товарів, послуг i 14 днів з дня оприлюднення в електронній системі закупівель оголошення про проведення відкритих торгів на закупівлю робіт. Відкориговано перелік підстав для відхилення замовником тендерної пропозиції та передбачено право замовників вносити зміни до оголошення про проведення відкритих торгів тощо.

- Внесено зміни до постанов КМУ від 03.06.2020 N 483 «Деякі питання оренди державного та комунального майна» і від 28.04.2021 N 630 «Деякі питання розрахунку орендної плати за державне майно». Приведено додаток 1 та додаток 3 до Порядку передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого постановою КМУ від 03.06.2020 N 483, і додаток 1 до Методики розрахунку орендної плати за державне майно, затвердженої постановою КМУ від 28.04.2021 N 630, у відповідність до ЗУ «Про оренду державного та комунального майна», з урахуванням внесених до нього змін.

- Затверджено Порядок та умови надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на облаштування безпечних умов у закладах охорони здоров'я. Субвенція спрямовується виключно на реалізацію проектів, повʼязаних із новим будівництвом, реконструкцією та капітальним ремонтом захисних споруд цивільного захисту та споруд подвійного призначення у закладах охорони здоровʼя комунальної форми власності, відповідно до Порядку створення, утримання фонду захисних споруд цивільного захисту, виключення таких споруд із фонду та ведення його обліку, затвердженого постановою КМУ від 10.03.2017 N 138.

- Схвалено проект Рамкової угоди між Урядом України та Урядом Республіки Корея стосовно кредитів від Фонду економічного розвитку та співробітництва на 2024-2029 роки. Укладення Рамкової угоди сприятиме економічному співробітництву між Урядом України та Урядом Республіки Корея пляхом надання пільгових кредитів від Фонду економічного розвитку та співробітництва до максимальної суми зобовʼязань, що не перевищує еквівалент 2 млрд доларів США для реалізації проектів.

- Включено до Реєстру індустріальних (промислових) парків індустріальний парк «Червоноград».

- Погоджено пропозицію Міністерства освіти і науки щодо реорганізації Науково-дослідного інституту «Миколаївська астрономічна обсерваторія» шляхом його приєднання до Головної астрономічної обсерваторії Національної академії наук України. Передано частину бюджетних призначень, передбачених Міністерству освіти і науки на 2024 рік за програмою «Наукова і науково-технічна діяльність закладів вищої освіти та наукових установ» за загальним фондом державного бюджету в сумі 3 млн. 220 тис. гривень (видатки розвитку) та за спеціальним фондом державного бюджету за власними надходженнями бюджетних установ у сумі 450 тис. гривень (видатки розвитку), Національній академії наук на програму «Наукова і науково-технічна діяльність наукових установ Національної академії наук України».

- Погоджено пропозицію Державної регуляторної служби щодо утворення міжрегіональних територіальних органів Державної регуляторної служби як структурних підрозділів апарату Служби через реорганізацію шляхом обʼєднання міжрегіональних територіальних органів. Утворено: Західний міжрегіональний сектор ДРС, Центральний міжрегіональний сектор ДРС, Південний міжрегіональний сектор ДРС та Східний міжрегіональний сектор ДРС.

- Виділено на безповоротній основі за рахунок коштів резервного фонду державного бюджету 5 млрд. 577 млн. 321, 773 тис. гривень для здійснення заходів, повʼязаних із зміцненням обороноздатності держави (будівництво військових інженерно-технічних і фортифікаційних споруд, фортифікаційне обладнання оборонних рубежів, улаштування системи невибухових загороджень), центральним органам виконавчої влади та обласним державним адміністраціям (для обласних військових адміністрацій).

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