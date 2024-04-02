Кабмін звільнив Еміне Джапарову з посади першого заступника очільника МЗС

Уряд звільнив та призначив низку посадовців.

Джерело фото: УНІАН

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У вівторок, 2 квітня, Кабінет Міністрів України провів засідання, під час якого ухвалив низку кадрових рішень.

Як повідомив представник Уряду в Верховній Раді Тарас Мельничук, КМУ звільнив з посади першого заступника Міністра закордонних справ України Джапарову Еміне Айяровну.

Крім того, на своєму засіданні 2 квітня Кабінет Міністрів України ухвалив розпорядження про призначення:

Осіяна Олега Володимировича першим заступником Голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів;

Крейтора Андрія Андрійовича заступником Голови Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів.

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