Кабмин уволил Эмине Джапарову с должности первого заместителя главы МИД

Правительство уволило и назначило ряд должностных лиц.

Источник фото: УНИАН

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Во вторник, 2 апреля, Кабинет Министров Украины провел заседание, во время которого принял ряд кадровых решений.

Как сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, КМУ уволил с должности первого заместителя Министра иностранных дел Украины Джапарову Эмине Айяровну.

Кроме того, на своем заседании 2 апреля Кабинет Министров Украины принял распоряжение о назначении:

Осияна Олега Владимировича первым заместителем Председателя Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей;

Крейтора Андрея Андреевича заместителем Председателя Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.

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