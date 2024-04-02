Кабмин уволил Эмине Джапарову с должности первого заместителя главы МИД

Во вторник, 2 апреля, Кабинет Министров Украины провел заседание, во время которого принял ряд кадровых решений.
Как сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук, КМУ уволил с должности первого заместителя Министра иностранных дел Украины Джапарову Эмине Айяровну.
Кроме того, на своем заседании 2 апреля Кабинет Министров Украины принял распоряжение о назначении:
Осияна Олега Владимировича первым заместителем Председателя Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей;
Крейтора Андрея Андреевича заместителем Председателя Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей.
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