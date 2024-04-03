За 9500 евро обещали договориться о включении водителей в систему «Шлях»: в Киеве будут судить двух сообщников

Два киевлянина подозреваются во взяточничестве за включение водителей в систему «Шлях» через Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры.

Источник фото: Киевская городская прокуратура

Двух киевлян подозревают в попытке согласования включения водителей благотворительной организации в систему "Шлях" за сумму в 9500 евро. Подольская окружная прокуратура направила в суд обвинительный акт по части 3 статьи 369-2 Уголовного кодекса Украины. Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

По данным следствия, обвиняемые догадались о планах организации оформить документы для пересечения границы для своих водителей через Министерство развития общин, территорий и инфраструктуры Украины. Представителю благотворительного фонда предложили передать 9500 евро. Обвиняемые обещали договориться с должностными лицами министерства для включения представителей организации в систему "Шлях" для выезда за границу.

Сначала правоохранители зафиксировали передачу женщине 5000 евро, а затем задержали ее и сообщили о подозрении после получения еще 4300 евро. Также сообщено о подозрении ее сообщнику. Обвинительный акт направлен в суд для рассмотрения по существу.

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