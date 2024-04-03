За 9500 євро обіцяли домовитись про включення водіїв до системи «Шлях»: у Києві судитимуть двох спільників

Два киянина підозрюються у хабарництві за включення водіїв до системи «Шлях» через Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури.

Джерело фото: Київська міська прокуратура

Двох киян підозрюють у спробі узгодження включення водіїв благодійної організації до системи «Шлях» за суму в 9500 євро. Подільська окружна прокуратура направила до суду обвинувальний акт за частину 3 статті 369-2 Кримінального кодексу України. Про це повідомляє Київська міська прокуратура.

За даними слідства, обвинувачені здогадалися про плани організації оформити документи для перетину кордону для своїх водіїв через Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури України. Представнику благодійного фонду запропонували передати 9500 євро. Обвинувачені обіцяли домовитись з посадовцями міністерства для включення представників організації до системи "Шлях" для виїзду за кордон.

Спочатку правоохоронці зафіксували передачу жінці 5000 євро, а потім затримали її та повідомили про підозру після одержання ще 4300 євро. Також повідомлено про підозру її спільнику. Обвинувальний акт скеровано до суду для розгляду по суті.

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