Судья мобилизовался в территориальную оборону, однако коллега отказалась рассматривать дела мобилизованного судьи

Конфликт разразился в Саксаганском районном суде Кривого Рога.

Здание Саксаганского райсуда города Кривого Рога, источник фото - Судебная власть

Очередной конфликт в судейском коллективе зафиксирован в Днепропетровской области.

В мае 2023 года в Высший совет правосудия поступила жалоба председателя Саксаганского районного суда города Кривого Рога Андрея Ткаченко, который пожаловался на действия другой судьи Саксаганского райсуда.

В жалобе указано, что судья Саксаганского райсуда Наталья Ковтун отказалась получать в производство уголовное дело, фигурантами которого являются три человека, обвиняемые в мошенничестве, нанесении телесных повреждений средней тяжести и хулиганстве.

Дело в том, что соответствующее уголовное дело должно рассматриваться Наталией Ковтун по причине того, что другой судья Саксаганского райсуда Алексей Евтушенко в марте 2022 года мобилизовался в подразделение территориальной обороны.

На собрании судей 31 марта 2022 года председатель суда сообщил, что Алексей Евтушенко служит в подразделении территориальной обороны поселка Ворохта Ивано-Франковской области. После этого собрание судей обратилось с запросом в ТЦК и СП с целью добиться возвращения судьи в суд для осуществления судьей его должностных полномочий.

В дальнейшем глава суда сообщил коллективу, что Алексей Евтушенко при обращении в ТЦК и СП не сообщил о месте своей работы и наличии бронирования от мобилизации.

Соответственно, приказом председателя суда Алексей Евтушенко был освобожден от осуществления правосудия во время прохождения военной службы по призыву во время мобилизации. В соответствующем приказе председатель суда сослался на ст. 119 Кодекса законов о труде (гарантии работников при выполнении государственных или общественных обязанностей). На момент освобождения от правосудия в производстве судьи Алексея Евтушенко находилось 775 нерассмотренных судебных дел.

19 апреля 2022 года собрание судей Саксаганского райсуда приняло решение рекомендовать руководителю аппарата суда не осуществлять повторное автоматизированное распределение дел, которые находились в производстве судьи Алексея Евтушенко. Впрочем, в течение 2022 года руководитель аппарата все же перераспределил указанные дела между судьями суда.

Десять уголовных дел были распределены и на Наталью Ковтун.

Однако в феврале-марте 2023 года Наталья Ковтун заявила самоотводы в указанных уголовных делах.

Также судья заявила о самоотводах и в тринадцати гражданских делах, ранее находившихся в производстве Алексея Евтушенко. Указанные гражданские дела в итоге были распределены на других судей Саксаганского райсуда.

Заявления о самоотводах судья мотивировала тем, что законодательство не предусматривает возможности освобождения судьи от осуществления правосудия, следовательно, оснований для повторного автоматизированного распределения судебных дел у руководителя аппарата Саксаганского райсуда не было.

Кроме того, еще одно уголовное дело, которое находится в суде с 2021 года и ранее находилось в производстве другого судьи, Наталья Ковтун отказалась принимать в производство из-за нарушений, по ее мнению, процедуры рассмотрения самоотвода другим судьей.

В январе 2023 года Наталья Ковтун обратилась к и. о. председателя райсуда для предоставления ей информации об основаниях для отсутствия на работе судьи Алексея Евтушенко. Впрочем, в предоставлении соответствующей информации Наталии Ковтун было отказано до истечения срока действия военного положения.

Весной 2023 года заявления Натальи Ковтун о самоотводах от рассмотрения уголовных дел были оставлены без удовлетворения.

В свою защиту Наталья Ковтун сообщила, что с 2020 года в Саксаганском райсуде имеют место систематические нарушения правил отвода в уголовных делах, которые обсуждались как судьями суда, так и на мероприятиях с судом апелляционной инстанции.

Так же, как отметила в своих пояснениях Наталья Ковтун, действующее законодательство не содержит возможности увольнения судьи от осуществления правосудия.

Однако, изучив позиции сторон, Первая дисциплинарная палата Высшего совета правосудия 25 марта решила открыть дисциплинарное дело в отношении Натальи Ковтун.

Дисциплинарная палата отметила, что судья не должен злоупотреблять правом на самоотвод. В случае с судьей Наталией Ковтун вообще непонятны основания для заявлений о самоотводе, ведь самоотвод заявляется судьей «в случае невозможности принятия им объективного решения в деле».

«Требования по беспристрастности суда направлены на разрешение сомнения заявителя, а не на создание удобства для организации работы суда или судейской коллегии, или вообще при наличии желания самоустраниться от рассмотрения, в частности, уголовного производства. Самоотвод судьи, если он не вызван объективными и непреодолимыми обстоятельствами, существенно влияющими на оценку ситуации в отношении участников уголовного производства, является таким, что может быть направлен на избежание ответственности судьей за принятые им судебные решения и может усложнить рассмотрение дела или привести к существенному и безосновательного затягивания его рассмотрения», – указала дисциплинарная палата.

Что касается освобождения от правосудия судьи Алексея Евтушенко, дисциплинарная палата отметила, что судья в настоящее время является военнослужащим по мобилизации.

«Следовательно, за гражданами Украины, которые проходят военную службу по призыву во время мобилизации, на особый период, но не более одного года, сохраняются место работы (должность), средний заработок на предприятии, в учреждении, организации, независимо от подчинения и форм собственности. Таким образом, начиная с 1 апреля 2014 года граждане, призванные на военную службу по призыву во время мобилизации, не подлежат увольнению, они освобождаются от работы (освобождаются от исполнения должностных обязанностей) в соответствии со статьей 119 Кодекса законов о труде», - указала дисциплинарная палата в своем решении об открытии дисциплинарного дела в отношении Натальи Ковтун.

По мнению членов дисциплинарной палаты, заявляя самоотводы от рассмотрения дел и возвращая дела в канцелярию Саксаганского районного суда, судья Наталья Ковтун "фактически самоустраняется от осуществления правосудия, что противоречит основополагающим принципам судопроизводства".