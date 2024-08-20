Чехия закупит боеприпасы для Украины на доходы от замороженных российских активов в ЕС

Украина получит сотни тысяч единиц крупнокалиберных боеприпасов.

Источник фото: ArmyInform

Часть доходов от замороженных российских активов в Европейском Союзе будет направлена на поставку боеприпасов для Украины, закупленных Чехией. Об этом сообщила министр обороны Чехии Яна Чернохова во вторник через соцсеть Х.

«Европейский Союз принял такое решение. Следовательно, мы сможем закупить еще сотни тысяч единиц столь необходимых Украине крупнокалиберных боеприпасов», - написала Чернохова.

Она подчеркнула, что это решение является свидетельством доверия союзников к Чехии и ее инициативе. «Это уникальная возможность поддержать Украину, использовать ресурсы, которые изначально принадлежали России, и сохранить государственные финансы европейских стран», - добавила министр.

Чернохова также отметила, что эта инициатива является важным шагом в укреплении обороноспособности Украины.

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