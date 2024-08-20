Чехія закупить боєприпаси для України на доходи від заморожених російських активів у ЄС

Україна отримає сотні тисяч одиниць великокаліберних боєприпасів.

Джерело фото: ArmyInform

Частина доходів від заморожених російських активів у Європейському Союзі буде направлена на постачання боєприпасів для України, закуплених Чехією. Про це повідомила міністр оборони Чехії Яна Чернохова у вівторок через соцмережу Х.

«Європейський Союз ухвалив таке рішення. Отже, ми зможемо закупити ще сотні тисяч одиниць таких необхідних Україні великокаліберних боєприпасів», – написала Чернохова.

Вона підкреслила, що це рішення є свідченням довіри союзників до Чехії та її ініціативи. «Це унікальна можливість підтримати Україну, використати ресурси, які спочатку належали росії, і зберегти державні фінанси європейських країн», – додала міністр.

Чернохова також зазначила, що ця ініціатива є важливим кроком у зміцненні обороноздатності України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.