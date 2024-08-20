Верховна Рада схвалила законопроект про позбавлення державних нагород за популяризацію рф

Пропонується внести зміни до Кримінального кодексу, якими встановити новий вид покарання – позбавлення державної нагороди України.

Верховна Рада 20 серпня ухвалила в першому читанні законопроект Президента щодо позбавлення державних нагород за популяризацію або пропаганду держави-агресора чи вчинення інших протиправних дій проти України 11410.

Метою є вдосконалення законодавства України щодо позбавлення державних нагород осіб, засуджених за тяжкі чи особливо тяжкі злочини або кримінальні правопорушення проти основ національної безпеки України, проти миру, безпеки людства та міжнародного правопорядку, а також осіб, які популяризують або пропагують державу-агресора та її органи влади, їх представників, або вчиняють інші дії, спрямовані на створення позитивного образу держави-агресора, виправдовування та визнання правомірною окупації території України.

Відповідними положеннями законопроекту пропонується:

внести зміни до ст. 51 Кримінального кодексу, якими встановити новий вид покарання – позбавлення державної нагороди України

доповнити КК новою ст. 54-1, якою передбачити, що особа, засуджена за тяжкий чи особливо тяжкий злочин, кримінальне правопорушення проти основ нацбезпеки може бути позбавлена державної нагороди за обвинувальним вироком суду

визначити, що суд, ухвалюючи вирок, повинен вирішити, у тому числі, питання щодо підстав для позбавлення обвинуваченого державної нагороди України (новий п. 61 ч. 1 ст. 368 КПК );

); доповнити Кримінально-виконавчий кодекс України новою ст. 29-1, якою пропонується запровадити механізм забезпечення виконання покарання у виді позбавлення державної нагороди України;

доповнити Закон України «Про державні нагороди України» положеннями про те, що позбавлення державних нагород України може бути здійснено на підставі обвинувального вироку суду, яким особу, нагороджену державною нагородою, засуджено за вчинення окремих кримінальних правопорушень, або на підставі рішення Ради національної безпеки і оборони України про застосування санкції у виді позбавлення державних нагород України, введеним в дію указом Президента України;

встановити, що особа, позбавлена державних нагород України, втрачає право на всі права і пільги, передбачені для осіб, нагороджених такими нагородами (ч. 4 ст. 16 Закону України «Про державні нагороди України» у редакції проекту );

); внести зміни до Закону «Про санкції», якими встановити, що підставою для застосування санкції у виді позбавлення державних нагород України, інших форм відзначення, може бути також вчинення нагородженою особою дій, що популяризують або пропагують державу-агресора та її органи влади, представників органів влади держави-агресора та їхні дії, що створюють позитивний образ держави-агресора, виправдовують чи визнають правомірною окупацію території України тощо.

Автор: Наталя Мамченко

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