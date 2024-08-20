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Верховная Рада одобрила законопроект о лишении государственных наград за популяризацию рф

13:30, 20 августа 2024
Предлагается внести изменения в Уголовный кодекс, которыми установить новый вид наказания – лишение государственной награды Украины.
Верховная Рада одобрила законопроект о лишении государственных наград за популяризацию рф
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Верховная Рада 20 августа приняла в первом чтении законопроект Президента о лишении государственных наград за популяризацию или пропаганду государства-агрессора или совершение других противоправных действий против Украины 11410.

Целью является усовершенствование законодательства Украины о лишении государственных наград лиц, осужденных за тяжкие или особо тяжкие преступления или уголовные правонарушения против основ национальной безопасности Украины, против мира, безопасности человечества и международного правопорядка, а также лиц, популяризирующих или пропагандирующих государство-агрессора и его органы власти, их представителей или которые совершают другие действия, направленные на создание положительного образа государства-агрессора, оправдывание и признание правомерной оккупации территории Украины.

Соответствующими положениями законопроекта предлагается:

  • внести изменения в ст. 51 Уголовного кодекса, которыми установить новый вид наказания – лишение государственной награды Украины
  • дополнить УК новой ст. 54-1, предусматривающей, что лицо, осужденное за тяжкое или особо тяжкое преступление, уголовное правонарушение против основ нацбезопасности может быть лишено государственной награды по обвинительному приговору суда
  • определить, что суд, вынося приговор, должен решить, в том числе, вопрос об основаниях для лишения обвиняемого государственной награды Украины (новый п. 61 ч. 1 ст. 368 УПК);
  • дополнить Уголовно-исполнительный кодекс Украины ст. 29-1, которой предлагается внедрить механизм обеспечения исполнения наказания в виде лишения государственной награды Украины;
  • дополнить Закон Украины «О государственных наградах Украины» положениями о том, что лишение государственных наград Украины может быть совершено на основании обвинительного приговора суда, которым лицо, награжденное государственной наградой, осуждено за совершение отдельных уголовных правонарушений или на основании решения Совета национальной безопасности и обороны Украины о применении санкции в виде лишения государственных наград Украины, введенным в действие указом Президента Украины;
  • установить, что лицо, лишенное государственных наград Украины, теряет право на все права и льготы, предусмотренные для лиц, награжденных такими наградами (ч. 4 ст. 16 Закона Украины «О государственных наградах Украины» в редакции проекта);
  • внести изменения в Закон «О санкциях», которыми установить, что основанием для применения санкции в виде лишения государственных наград Украины, других форм может быть также совершение награжденным лицом действий, популяризирующих или пропагандирующих государство-агрессора и его органы власти, представителей органов власти государства-агрессора и их действия, создающие позитивный образ государства-агрессора, оправдывают или признают правомерной оккупацию территории Украины и т.д.

Автор: Наталья Мамченко

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