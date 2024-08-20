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В Киеве задержан адвокат, который помогал мужчинам получить «белые билеты» и потребовал за это до 50 тысяч долларов

14:18, 20 августа 2024
Адвоката задержали сразу же после получения им 45 000 долларов от одного из клиентов.
В Киеве задержан адвокат, который помогал мужчинам получить «белые билеты» и потребовал за это до 50 тысяч долларов
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В Киеве при получении 45 тысяч долларов задержали адвоката, который помогал военнообязанным получить «белые билеты». Об этом сообщает Киевская городская прокуратура.

Так, адвокату поставлено в известность о подозрении в незаконной переправке лиц через государственную границу путем устранения препятствий для пересечения границы, совершенных по корыстным мотивам (ч. 3 ст. 332 К Украины).

Установлено, что учредитель юридической компании, адвокат Совета адвокатов Киевской области, за деньги предлагал решить вопросы с ТЦК, военно-врачебными комиссиями, Государственной миграционной службой и пограничниками по оформлению документов, позволяющих снять лицо с военного учета как непригодного к военной службе в военный время. Это давало основания мужчинам для дальнейшего беспрепятственного выезда из Украины.

Стоимость таких услуг составляла от 5000 до 50000 долларов.

«Деятельность этого адвокатского центра подрывала обороноспособность нашего государства, ведь вполне пригодным для службы мужчинам делали так называемые «белые билеты», — отметили в прокуратуре.

Адвоката задержали сразу же после получения им 45 000 долларов от одного из клиентов.

Также изъято более 130 личных дел клиентов, которые обратились к этому адвокату для оформления им так называемых «белых билетов» в обход законодательства, что будет отдельно исследоваться в ходе дальнейшего досудебного расследования.

В ходе досудебного расследования будет установлен кто из военнослужащих руководящего звена и работников военно-врачебных комиссий участвовал в незаконной деятельности.

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