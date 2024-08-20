Кабмин одобрил законопроект, утверждающий существование Сил беспилотных систем ВСУ

Премьер-министр Денис Шмыгаль сообщил, что государство уже законтрактовало 1 млн беспилотников.

Кабинет Министров одобрил законопроект, утверждающий существование Сил беспилотных систем как отдельного рода войск в ВСУ, рассказал премьер-министр Денис Шмыгаль.

По его словам, Украина совершила настоящий прорыв в производстве и применении дронов. На сегодняшний день государство законтрактовало один миллион БПЛА, а их изготовлением занимаются 500 компаний.

«Украина в войне с россией делает ставку на инновации, ассиметричные ответы и подходы. В этом залог нашей стойкости и победы», — сказал премьер.

Напомним, что Кабмин выделил 24 млрд гривен на дроны для ВСУ.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», по инициативе Президента Владимира Зеленского в Украине создан новый род войск в составе Вооруженных Сил - Силы беспилотных систем. Это первое в мире формирование такого рода, которое завершает свое комплектование.

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