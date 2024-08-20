Правительство выделило 24 млрд гривен на закупку дронов для Сил безопасности и обороны

Кабмин переориентировал расходы по обслуживанию долга на усиление обороноспособности.

Источник фото: kmu.gov.ua

На заседании Кабинета Министров Украины осуществлено перераспределение бюджетных расходов. В частности, уменьшен объем расходов на обслуживание государственного долга на 24 млрд гривен и увеличено финансирование резервного фонда на такую же сумму. Выделенные средства на безвозвратной основе направлены на укрепление обороноспособности государства. Об этом сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

В пределах общего объема бюджетных назначений, предусмотренных Министерству финансов (общегосударственные расходы и кредитование) на 2024 год в общем фонде государственного бюджета осуществлено перераспределение расходов путем уменьшения объема расходов потребления по бюджетной программе «Обслуживание государственного долга» на 24 млрд гривен и увеличение объема расходов по бюджетной программе «Резервный фонд» на 24 млрд гривен.

Министерству обороны и Администрации Государственной службы специальной связи и защиты информации передано 24 млрд гривен на приобретение оборонного оборудования. В частности, 12 млрд гривен получило Министерство обороны для обеспечения потребностей Вооруженных Сил через государственное предприятие «Агентство оборонных закупок», еще 12 млрд гривен предназначено для Администрации Государственной службы специальной связи.

Как ранее сообщала «Судебно-юридическая газета», по инициативе Президента Владимира Зеленского в Украине создан новый род войск в составе Вооруженных Сил - Силы беспилотных систем. Это первое в мире формирование такого рода, которое завершает свое комплектование. На сегодняшнем заседании Правительство одобрило законопроект, утверждающий существование Сил беспилотных систем ВСУ. Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль.

«В производстве и применении беспилотников Украина сделала настоящий прорыв. Государством уже законтрактовано 1 млн дронов, 500 украинских компаний производят БпЛА», - отметил Денис Шмыгаль.

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