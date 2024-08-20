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Владимир Зеленский анонсировал появление нового министерства: что о нем известно

13:02, 20 августа 2024
Ведомство будет противодействовать российским влияниям на украинцев, прежде всего, за границей.
Владимир Зеленский анонсировал появление нового министерства: что о нем известно
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Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал создание «Министерства украинского единства». Ведомство будет противодействовать российским влияниям на украинцев, прежде всего, за границей. Об этом глава государства заявил во время выступления на совещании руководителей зарубежных дипучреждений Украины в Днепре 20 августа, передает ТСН.

По словам Президента, следует модернизировать государственные институты так, чтобы они отвечали современной задаче единения всех украинцев вокруг Украины, ее защиты, «укрепления наших позиций в мире». По мнению Президента, Украина должна усилить свое институциональное присутствие в странах-партнерах.

Как отметил глава государства, это будет сделано двумя путями. Один из них – создание «Министерства украинского единства».

«Готовим запуск нового института, который обеспечит достаточную силу глобального украинского единства. Миллионы наших людей в других странах, их связи и отношения с Украиной, защита наших общих интересов как нации – все это будет сферой ответственности нового института. Фактически, это должно быть министерство украинского единства и противодействия российским влияниям на украинцев. Прежде всего, за границей», – рассказал Владимир Зеленский.

Глава государства отметил, что рф использует безумный пропагандистский ресурс за рубежом, в частности, направлен на украинцев. По его мнению, одна только система МИД Украины с этим не справится.

«Будет неправильным и просто ждать реализации соответствующих задач от разных министерств и ведомств. Нужен институт, который будет вести другие государственные учреждения к определенным целям. В ближайшее время представим все детали», – анонсировал Зеленский.

Президент назвал еще одним путем усиления институционального присутствия Украины в странах-партнерах принятия решения об открытии новых консульств за границей, в частности, в Польше, Германии, Болгарии, Италии, Чехии, Словакии, Франции.

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