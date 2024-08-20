Верховная Рада приняла закон о запрете религиозных организаций, связанных с рф

Парламент проголосовал во втором чтении и в целом за законопроект, предусматривающий запрещение деятельности религиозных организаций, руководящий центр которых расположен в стране-агрессоре.

Верховная Рада 20 августа приняла в целом доработанный законопроект №8371 запрета в Украине деятельности религиозных организаций, связанных с рф.

Документ во втором чтении поддержали 265 народных депутатов. Об этом сообщил нардеп Ярослав Железняк.

Закон вступает в силу через 30 дней со дня его опубликования. Но кроме одного пункта - согласно ему общины УПЦ МП будут 9 месяцев на то, чтобы разорвать связи с РПЦ.

Документом предусматривается исключение деятельности религиозных организаций, аффилированных с центрами влияния религиозной структуры, руководящий центр которой находится в государстве, осуществляющем вооруженную агрессию против Украины.

Деятельность соответствующих религиозных организаций, согласно тексту законопроекта, может быть прекращена в судебном порядке по административному иску или Государственной службы по этнополитике и свободе совести (ДЭСС), или прокурору.

Предполагается, что ДЭСС должна проводить религиоведческие экспертизы по выявлению подчиненности по каноническим и организационным вопросам с центрами влияния религиозной организации, находящейся на территории государства-агрессора. По результатам проведения религиоведческой экспертизы Государственная служба по этнополитике и свободе совести будет выдавать предписания по устранению нарушений в месячный срок со дня их издания. В случае невыполнения религиозными организациями полученных предписаний в установленные сроки, ДЭСС будет иметь право обращаться в суд с административным иском о прекращении деятельности соответствующих организаций.

Ранее сообщалось, что Комитет поддержал поправки к окончательной версии законопроекта о запрете РПЦ в Украине.

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