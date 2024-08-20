Верховна Рада прийняла закон про заборону релігійних організацій, пов'язаних з рф

Парламент проголосував у другому читанні та в цілому за законопроект, що передбачає заборону діяльності релігійних організацій, керівний центр яких розташований у країні-агресорі.

Верховна Рада 20 серпня прийняла в цілому доопрацьований законопроект №8371 заборони в Україні діяльності релігійних організацій, пов’язаних з рф.

Документ у другому читанні підтримали 265 народних депутатів. Про це повідомив нардеп Ярослав Железняк.

Закон набирає чинності через 30 днів з дня його опублікування. Але окрім одного пункту - згідно нього громади УПЦ МП матимуть 9 місяців на те, щоб розірвати зв’язки з РПЦ.

Документом передбачається унеможливлення діяльності релігійних організацій, які афілійовані із центрами впливу релігійної структури, керівний центр якої знаходиться в державі, що здійснює збройну агресію проти України.

Діяльність відповідних релігійних організацій, згідно з текстом законопроєкту, може бути припинена в судовому порядку за адміністративним позовом або Державної служби з етнополітики та свободи совісті (ДЕСС), або прокурора.

Передбачається, що ДЕСС має проводити релігієзнавчі експертизи щодо виявлення підлеглості у канонічних та організаційних питаннях із центрами впливу релігійної організації, що знаходить на території держави-агресора. За результатами проведення релігієзнавчої експертизи Державна служба з етнополітики та свободи совісті видаватиме приписи щодо усунення порушень у місячний строк з дня їх видання. У разі невиконання релігійними організаціями отриманих приписів у встановлені строки ДЕСС матиме право звертатися до суду з адміністративним позовом щодо припинення діяльності відповідних організації.

Раніше повідомлялося, що Комітет підтримав правки до остаточної версії законопроекту про заборону РПЦ в Україні.

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