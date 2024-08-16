Комітет підтримав правки до остаточної версії законопроекту про заборону РПЦ в Україні

Верховна Рада України наступного тижня розгляне законопроект законопроект про захист конституційного ладу у релігійній сфері.

Наступного тижня Верховна Рада України розгляне законопроект, що стосується діяльності релігійних організацій в Україні. Це буде першим питанням порядку денного.

Комітет гуманітарної та інформаційної політики одноголосно схвалив фінальні правки до законопроекту №8371, який забороняє діяльність в Україні релігійних організацій, афілійованих із Російською православною церквою, а також рекомендував парламенту прийняти його в другому читанні та в цілому. Про це повідомила заступниця голови комітету Євгенія Кравчук.

Ключові зміни у законопроекті:

Нова назва: Законопроект отримав нову назву – «Про захист конституційного ладу у сфері діяльності релігійних організацій».

Терміни набрання чинності:

Закон набирає чинності через 30 днів після опублікування.

Пункт, що дозволяє Кабінету Міністрів готувати відповідну нормативку, вступає в силу на наступний день після опублікування.

Можливість звернення до суду щодо припинення діяльності релігійних організацій з зв'язками з РПЦ і країною-агресором буде доступна через 9 місяців після опублікування.

Редакційні зміни: Внесені уточнення для відповідності українському законодавству та адміністративному праву.

Пільгове користування майном: Уточнено, що релігійні організації без зв'язків з росією та РПЦ можуть безкоштовно орендувати державне і комунальне майно для релігійних потреб, але тільки за порядком, затвердженим Кабінетом Міністрів України.

Основна мета законопроекту – забезпечити свободу віросповідання, одночасно забороняючи діяльність релігійних організацій, які мають зв'язки з країною-агресором і РПЦ.

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