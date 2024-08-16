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Комитет поддержал правки к окончательной версии законопроекта о запрете РПЦ в Украине

14:50, 16 августа 2024
Верховная Рада Украины на следующей неделе рассмотрит законопроект законопроект о защите конституционного строя в религиозной сфере.
Комитет поддержал правки к окончательной версии законопроекта о запрете РПЦ в Украине
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На следующей неделе Верховная Рада Украины рассмотрит законопроект, касающийся деятельности религиозных организаций в Украине. Это будет первым вопросом повестки дня.

Комитет гуманитарной и информационной политики единогласно одобрил финальные правки к законопроекту №8371, который запрещает деятельность в Украине религиозных организаций, аффилированных с Русской православной церковью, а также рекомендовал парламенту принять его во втором чтении и в целом. Об этом сообщила заместитель председателя комитета Евгения Кравчук.

Ключевые изменения в законопроекте:

  • Новое название: Законопроект получил новое название - «О защите конституционного строя в сфере деятельности религиозных организаций».
  • Сроки вступления в силу:
  • Закон вступает в силу через 30 дней после опубликования.
  • Пункт, позволяющий Кабинету Министров готовить соответствующую нормативку, вступает в силу на следующий день после опубликования.
  • Возможность обращения в суд о прекращении деятельности религиозных организаций со связями с РПЦ и страной-агрессором будет доступна через 9 месяцев после опубликования.
  • Редакционные изменения: Внесены уточнения для соответствия украинскому законодательству и административному праву.
  • Льготное пользование имуществом: Уточнено, что религиозные организации без связей с россией и РПЦ могут бесплатно арендовать государственное и коммунальное имущество для религиозных нужд, но только по порядку, утвержденному Кабинетом Министров Украины.

Основная цель законопроекта - обеспечить свободу вероисповедания, одновременно запрещая деятельность религиозных организаций, которые имеют связи со страной-агрессором и РПЦ.

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