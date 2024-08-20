Верховна Рада готується розширити коло військовослужбовців, які мають право на виплати, але дані про потребу в додаткових бюджетних видатках поки невідомі

Законопроект не містить фінансово-економічного обґрунтування стосовно розширення категорій військовослужбовців, яким будуть забезпечені виплати.

Верховна Рада 20 серпня ухвалить в цілому як закон законопроект 11483, за яким воїни, які беруть участь у Курській операції, та братимуть участь в усіх інших на території рф, будуть отримувати всі виплати та преференції, які передбачені для передової.

Законопроектом передбачається викласти у новій редакції підпункт 1 пункту 1 статті 3 Закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей», передбачивши, що дія цього Закону поширюється на військовослужбовців таких військових формувань, правоохоронних та розвідувальних органів:

- військовослужбовців Збройних Сил України,

- інших утворених відповідно до законів України військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення,

- державних органів спеціального призначення з правоохоронними функціями,

- Служби зовнішньої розвідки України,

- розвідувального органу Міністерства оборони України,

- розвідувального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону,

- Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації, які:

проходять військову службу на території України,

і військовослужбовців зазначених вище військових формувань, правоохоронних та розвідувальних органів – громадян України, які виконують військовий обов'язок за межами України, у тому числі на території держави-агресора під час їх безпосередньої участі у здійсненні та/або забезпеченні здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку зі збройною агресією проти України,

під час їх безпосередньої участі у здійсненні та/або забезпеченні здійснення заходів, необхідних для забезпечення оборони України, захисту безпеки населення та інтересів держави у зв'язку зі збройною агресією проти України, а також на членів їх сімей.

Втім, у розділі фінансово-економічне обґрунтування пояснювальної записки зазначається «реалізація відповідного Закону не потребуватиме додаткових фінансових витрат із державного бюджету».

Законопроект розроблено, як це зазначено у пояснювальній записці до нього, з метою унеможливлення неоднакового тлумачення та застосування на практиці положень Закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» і як наслідок – звуження гарантій соціального і правового захисту окремої категорії військовослужбовців та членів їх сімей.

Нагадаємо, у чинній наразі редакції пп. 1 п. 1 ст. 3 Закону передбачено, що дія цього Закону поширюється, зокрема, на військовослужбовців Служби зовнішньої розвідки України та розвідувального органу Міністерства оборони України, які проходять військову службу на території України, і зазначених військовослужбовців – громадян України, які виконують військовий обов'язок за межами України, та членів їх сімей. Тобто, у чинному Законі відсутня пряма вказівка на розвідувальний орган центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону.

У законопроекті пропонується розширити вказаний перелік військовослужбовцями розвідувального органу центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону та членами їх сімей.

Відповідно до Положення про Адміністрацію Державної прикордонної служби, таким розвідувальним органом є розвідувальний орган Адміністрації Державної прикордонної служби України.

ГНЕУ ВР підтримало даний законопроект, вказавши, що низка військовослужбовців наразі здійснюють свої безпосередні обов’язки щодо захисту Вітчизни на території держави-агресора. Відтак, вони також потребують відповідного рівня соціального забезпечення, гарантованого Законом.

Разом із тим, Головне управління одночасно висловлює зауваження до поданого законопроекту.

«Зокрема, звертаємо увагу, що розширення категорій військовослужбовців та членів їх сімей, на яких буде розповсюджуватися дія Закону (у тому, числі щодо надання відповідних пільг, грошових виплат, продовольчого та речового забезпечення, тощо), вочевидь, потребуватиме додаткових витрат із Державного бюджету України.

У свою чергу, відповідно до ч. 3 ст. 91 Регламенту Верховної Ради України у разі внесення законопроекту, прийняття якого призведе до зміни показників бюджету (надходжень бюджету та/або витрат бюджету) суб’єкт права законодавчої ініціативи зобов’язаний додати фінансово-економічне обґрунтування (включаючи відповідні розрахунки). З огляду на це законопроект потребує фінансово-економічного обґрунтування» - зауважили у ГНЕУ.

Нагадаємо, що раніше міністр оборони Рустем Умєров під час зустрічі з представниками Ради з питань підтримки підприємництва в умовах воєнного стану, яка відбулася 31 липня зазначив, що додаткові ресурси на оборону є критично важливими для підтримки захисників держави.

Приводом для цієї зустрічі став законопроект Кабміну 11416 про підвищення податків, яким зокрема пропонується, що замість 1,5% із зарплати громадяни будуть сплачувати 5%.

Підвищення податків, як раніше зазначали в Уряді, це засіб не зупинити виплату зарплат військовослужбовцям. Адже у бюджеті України вже немає ресурсу за рахунок «урізання» видатків. Якщо не будуть віднайдені 500 млрд грн, зокрема, шляхом підвищення податків, вже у вересні 2024 року можуть бути перебої з грошовими виплатами, раніше пояснив міністр фінансів Сергій Марченко.

Справа у тому, що вмовити західних партнерів зняти табу на використання їхніх грошей на фінансування зарплат військовим наразі неможливо. При цьому Україна щомісяця витрачає на сектор безпеки і оборони 166 млрд грн, кожного дня – в середньому 5,6 млрд грн.

Отже, як зазначала голова Бюджетного комітету Ради Роксолана Підласа, щоб в кінці вересня виплатити грошове забезпечення військовослужбовцям, потрібно ухвалити зміни до бюджету і підписати їх до середини вересня.

Відповідний законопроект Кабміну 11417 про збільшення видатків на оборону на 500 млрд наразі внесений у Верховну Раду.

Автор: Наталя Мамченко

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