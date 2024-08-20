Верховная Рада готовится расширить круг военнослужащих, имеющих право на выплаты, но данные о потребности в дополнительных бюджетных расходах пока неизвестны

Законопроект не содержит финансово-экономического обоснования расширения категорий военнослужащих, которым будут обеспечены выплаты.

Верховная Рада 21 августа примет в целом как закон законопроект 11483, согласно которому воины, участвующие в Курской операции, и которые будут участвовать во всех остальных на территории рф будут получать все выплаты и преференции, предусмотренные для передовой.

Законопроектом предусматривается изложить в новой редакции подпункт 1 пункта 1 статьи 3 Закона «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей», предусмотрев, что действие настоящего Закона распространяется на военнослужащих таких военных формирований, правоохранительных и разведывательных органов:

- военнослужащих Вооруженных сил Украины,

- других образованных в соответствии с законами Украины воинских формирований и правоохранительных органов специального назначения,

- государственных органов специального назначения с правоохранительными функциями,

- Службы внешней разведки Украины,

- разведывательного органа Министерства обороны Украины,

- разведывательного органа центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере охраны государственной границы,

- Государственной службы специальной связи и защиты информации, которые:

проходят военную службу на территории Украины,

и военнослужащих указанных выше военных формирований, правоохранительных и разведывательных органов – граждан Украины, исполняющих воинскую обязанность за пределами Украины, в том числе на территории государства-агрессора во время их непосредственного участия в осуществлении и/или обеспечении осуществления мер, необходимых для обеспечения обороны Украины, защиты безопасности населения и интересов государства в связи с вооруженной агрессией против Украины,

а также на членов их семей.

Впрочем, в разделе финансово-экономическое обоснование пояснительной записки отмечается «реализация соответствующего Закона не потребует дополнительных финансовых расходов из государственного бюджета».

Законопроект разработан, как это указано в пояснительной записке к нему, с целью предотвращения неодинакового толкования и применения на практике положений Закона «О социальной и правовой защите военнослужащих и членов их семей» и как следствие – сужение гарантий социальной и правовой защиты отдельной категории военнослужащих и членов их семей.

Напомним, в действующей редакции пп. 1 п. 1 ст. 3 Закона предусмотрено, что действие этого Закона распространяется, в частности, на военнослужащих Службы внешней разведки Украины и разведывательного органа Министерства обороны Украины, которые проходят военную службу на территории Украины, и указанных военнослужащих – граждан Украины, исполняющих воинскую обязанность за пределами Украины, и членов их семей. То есть, в действующем Законе отсутствует прямое указание на разведывательный орган центрального органа исполнительной власти, реализующий государственную политику в сфере охраны государственной границы.

В законопроекте предлагается расширить указанный перечень военнослужащими разведывательного органа центрального органа исполнительной власти, реализующего государственную политику в сфере охраны государственной границы и членами их семей.

Согласно Положению об Администрации Государственной пограничной службы таким разведывательным органом является разведывательный орган Администрации Государственной пограничной службы Украины.

ГНЭУ ВР поддержало данный законопроект, указав, что ряд военнослужащих осуществляют свои непосредственные обязанности по защите Отечества на территории государства-агрессора. Следовательно, они также нуждаются в соответствующем уровне социального обеспечения, гарантированного Законом.

Вместе с тем Главное управление одновременно выражает замечания к поданному законопроекту.

«В частности, обращаем внимание, что расширение категорий военнослужащих и членов их семей, на которых будет распространяться действие Закона (в том числе относительно предоставления соответствующих льгот, денежных выплат, продовольственного и вещевого обеспечения и т.п.), очевидно, потребует дополнительных расходов из Государственного бюджета Украины.

В свою очередь, согласно ч. 3 ст. 91 Регламента Верховной Рады Украины в случае внесения законопроекта, принятие которого приведет к изменению показателей бюджета (поступлений бюджета и/или расходов бюджета), субъект права законодательной инициативы обязан добавить финансово-экономическое обоснование (включая соответствующие расчеты). Учитывая это, законопроект нуждается в финансово-экономическом обосновании», - отметили в ГНЭУ.

Напомним, что ранее министр обороны Рустем Умеров во время встречи с представителями Совета по вопросам поддержки предпринимательства в условиях военного положения, которая состоялась 31 июля, отметил, что дополнительные ресурсы на оборону являются критически важными для поддержки защитников государства.

Поводом для этой встречи стал законопроект Кабмина 11416 о повышении налогов, которым, в частности, предлагается, что вместо 1,5% из зарплаты граждане будут платить 5%.

Повышение налогов, как ранее отмечали в правительстве, это средство не остановить выплату зарплат военнослужащим. Ведь в бюджете Украины уже нет ресурса за счет урезания расходов. Если не будут найдены 500 млрд грн, в частности путем повышения налогов, уже в сентябре 2024 года могут быть перебои с денежными выплатами, ранее пояснил министр финансов Сергей Марченко.

Дело в том, что уговорить западных партнеров снять табу на использование их денег на финансирование зарплат военным пока невозможно. При этом Украина ежемесячно тратит на сектор безопасности и обороны 166 млрд грн, каждый день – в среднем 5,6 млрд грн.

Итак, как отмечала председатель Бюджетного комитета Рады Роксолана Пидласа, чтобы в конце сентября выплатить денежное довольствие военнослужащим, нужно принять изменения в бюджет и подписать их до середины сентября.

Соответствующий законопроект Кабмина 11417 об увеличении расходов на оборону на 500 млрд внесен в Верховную Раду.

Автор: Наталья Мамченко

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