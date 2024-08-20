Кабмин назначил новую замглавы Госслужбы по делам детей

Правительство назначило Наталью Лакатош заместителем главы Государственной службы Украины по делам детей.

Кабинет Министров на заседании 20 августа принял несколько кадровых решений. Об этом сообщил представитель правительства в Верховной Раде Тарас Мельничук.

Назначено:

Наталью Лакатош заместителем главы Государственной службы Украины по делам детей

Владимира Короленко заместителем главы Государственной службы Украины по лекарственным средствам и контролю за наркотиками.

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