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Министерство здравоохранения утвердило Совет по восстановлению детской больницы «Охматдет»

12:08, 20 августа 2024
В Совет по восстановлению больницы «Охматдет» вошли представители благотворительных и международных организаций.
Министерство здравоохранения утвердило Совет по восстановлению детской больницы «Охматдет»
Источник фото: medtour.help
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Министерство здравоохранения Украины завершило формирование состава Совета по восстановлению детской больницы «Охматдет». Об этом сообщил министр здравоохранения Виктор Ляшко.

«Это представители от благотворителей, которые сделали наибольшие пожертвования, проектов международной технической помощи, дипломатических учреждений иностранных государств в Украине, международных и межправительственных организаций и фондов, участники от общественности, а также по одному представителю Министерства здравоохранения Украины и Охматдета», - отметил Ляшко.

Совет будет состоять из 15 человек:

  • Яко Силье, постоянный представитель Программы развития Организации Объединенных Наций в Украине
  • Донатас Буткус, советник-посланник Посольства Литовской Республики в Украине
  • Игорь Кацитадзе, специалист по здравоохранению Детского фонда Организации Объединенных Наций (ЮНИСЕФ) в Украине
  • Владимир Кудрицкий, председатель правления ЧАО «Национальная энергетическая компания Укрэнерго»
  • Назар Купибида, член Совета Директоров, вице-президент по финансам АО «Концерн ГАЛНАФТОГАЗ»
  • Юлия Высоцкая, директор ЧАО «Научно-производственное объединение «ПРАКТИКА»
  • Евгений Гончар, начальник отдела по формированию политики в сфере программы медицинских гарантий и медицинского обслуживания Департамента медицинских услуг МЗ Украины
  • Елена Ларина, ведущий специалист по внутреннему контролю Охматдет
  • Вячеслав Быков, Член правления, исполнительный директор БФ «Таблеточки»
  • Александр Сушко, исполнительный директор Международного Фонда «Возрождение»
  • Инна Иваненко, исполнительный директор БФ «Пациенты Украины»
  • Тарас Лылык, заместитель Председателя Совета директоров по вопросам деятельности экспертных организаций Конфедерации строителей Украины
  • Светлана Рева, вице-президент ОС «Межгосударственная гильдия инженеров консультантов»
  • Марина Маменко, председатель правления ОС «Украинская Академия Педиатрических Специальностей»
  • Наталья Онипко, президент и основательница БО «Благотворительный фонд «Запорука»

Сегодня Совет соберется в полном составе для обсуждения поэтапного плана восстановления больницы «Охматдет».

Ранее Минздрав утвердил Положение о Совете по контролю восстановления Охматдета.

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