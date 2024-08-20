Міністерство охорони здоров’я затвердило Раду з відновлення дитячої лікарні «Охматдит»

12:08, 20 серпня 2024
До Ради з відновлення лікарні «Охматдит» увійшли представники благодійних та міжнародних організацій.
Джерело фото: medtour.help
Міністерство охорони здоров’я України завершило формування складу Ради з відновлення дитячої лікарні «Охматдит». Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.
«Це представники від благодійників, які зробили найбільші пожертви, проєктів міжнародної технічної допомоги, дипломатичних установ іноземних держав в Україні, міжнародних та міжурядових організацій і фондів, учасники від громадськості, а також по одному представнику Міністерства охорони здоров'я України та Охматдиту», – зазначив Ляшко.
Рада складатиметься з 15 осіб:
- Яко Сільє, постійний представник Програми розвитку Організації Об'єднаних Націй в Україні
- Донатас Буткус, радник-посланник Посольства Литовської Республіки в Україні
- Ігор Кацитадзе, спеціаліст з охорони здоровʼя Дитячого фонду Організації Об'єднаних Націй (ЮНІСЕФ) в Україні
- Володимир Кудрицький, голова правління ПрАТ «Національна енергетична компанія Укренерго»
- Назар Купибіда, член Ради Директорів, віцепрезидент з фінансів АТ «Концерн ГАЛНАФТОГАЗ»
- Юлія Висоцька, директор ПрАТ «Науково-виробниче об’єднання «ПРАКТИКА»
- Євгеній Гончар, начальник відділу з формування політики у сфері програми медичних гарантій та медичного обслуговування Департаменту медичних послуг МОЗ України
- Олена Ларіна, провідний фахівець з внутрішнього контролю Охматдит
- В’ячеслав Биков, Член правління, виконавчий директор БФ «Таблеточки»
- Олександр Сушко, виконавчий директор Міжнародного Фонду «Відродження»
- Інна Іваненко, виконавча директорка БФ «Пацієнти України»
- Тарас Лилик, заступник Голови Ради директорів з питань діяльності експертних організацій Конфедерації будівельників України
- Світлана Рева, віцепрезидентка ГС «Міждержавна гільдія інженерів консультантів»
- Марина Маменко, голова правління ГС «Українська Академія Педіатричних Спеціальностей»
- Наталія Оніпко, президентка та засновниця БО «Благодійний фонд «Запорука»
Сьогодні Рада збереться у повному складі для обговорення поетапного плану відновлення лікарні «Охматдит».
Раніше МОЗ затвердило Положення про Раду з контролю відновлення Охматдиту.
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