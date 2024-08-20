Міністерство охорони здоров’я затвердило Раду з відновлення дитячої лікарні «Охматдит»

До Ради з відновлення лікарні «Охматдит» увійшли представники благодійних та міжнародних організацій.

Джерело фото: medtour.help

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Міністерство охорони здоров’я України завершило формування складу Ради з відновлення дитячої лікарні «Охматдит». Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

«Це представники від благодійників, які зробили найбільші пожертви, проєктів міжнародної технічної допомоги, дипломатичних установ іноземних держав в Україні, міжнародних та міжурядових організацій і фондів, учасники від громадськості, а також по одному представнику Міністерства охорони здоров'я України та Охматдиту», – зазначив Ляшко.

Рада складатиметься з 15 осіб:

Яко Сільє, постійний представник Програми розвитку Організації Об'єднаних Націй в Україні

Донатас Буткус, радник-посланник Посольства Литовської Республіки в Україні

Ігор Кацитадзе, спеціаліст з охорони здоровʼя Дитячого фонду Організації Об'єднаних Націй (ЮНІСЕФ) в Україні

Володимир Кудрицький, голова правління ПрАТ «Національна енергетична компанія Укренерго»

Назар Купибіда, член Ради Директорів, віцепрезидент з фінансів АТ «Концерн ГАЛНАФТОГАЗ»

Юлія Висоцька, директор ПрАТ «Науково-виробниче об’єднання «ПРАКТИКА»

Євгеній Гончар, начальник відділу з формування політики у сфері програми медичних гарантій та медичного обслуговування Департаменту медичних послуг МОЗ України

Олена Ларіна, провідний фахівець з внутрішнього контролю Охматдит

В’ячеслав Биков, Член правління, виконавчий директор БФ «Таблеточки»

Олександр Сушко, виконавчий директор Міжнародного Фонду «Відродження»

Інна Іваненко, виконавча директорка БФ «Пацієнти України»

Тарас Лилик, заступник Голови Ради директорів з питань діяльності експертних організацій Конфедерації будівельників України

Світлана Рева, віцепрезидентка ГС «Міждержавна гільдія інженерів консультантів»

Марина Маменко, голова правління ГС «Українська Академія Педіатричних Спеціальностей»

Наталія Оніпко, президентка та засновниця БО «Благодійний фонд «Запорука»

Сьогодні Рада збереться у повному складі для обговорення поетапного плану відновлення лікарні «Охматдит».

Раніше МОЗ затвердило Положення про Раду з контролю відновлення Охматдиту.

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