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Міністерство охорони здоров’я затвердило Раду з відновлення дитячої лікарні «Охматдит»

12:08, 20 серпня 2024
До Ради з відновлення лікарні «Охматдит» увійшли представники благодійних та міжнародних організацій.
Міністерство охорони здоров’я затвердило Раду з відновлення дитячої лікарні «Охматдит»
Джерело фото: medtour.help
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Міністерство охорони здоров’я України завершило формування складу Ради з відновлення дитячої лікарні «Охматдит». Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

«Це представники від благодійників, які зробили найбільші пожертви, проєктів міжнародної технічної допомоги, дипломатичних установ іноземних держав в Україні, міжнародних та міжурядових організацій і фондів, учасники від громадськості, а також по одному представнику Міністерства охорони здоров'я України та Охматдиту», – зазначив Ляшко.

Рада складатиметься з 15 осіб:

  • Яко Сільє, постійний представник Програми розвитку Організації Об'єднаних Націй в Україні
  • Донатас Буткус, радник-посланник Посольства Литовської Республіки в Україні
  • Ігор Кацитадзе, спеціаліст з охорони здоровʼя Дитячого фонду Організації Об'єднаних Націй (ЮНІСЕФ) в Україні
  • Володимир Кудрицький, голова правління ПрАТ «Національна енергетична компанія Укренерго»
  • Назар Купибіда, член Ради Директорів, віцепрезидент з фінансів АТ «Концерн ГАЛНАФТОГАЗ»
  • Юлія Висоцька, директор ПрАТ «Науково-виробниче об’єднання «ПРАКТИКА»
  • Євгеній Гончар, начальник відділу з формування політики у сфері програми медичних гарантій та медичного обслуговування Департаменту медичних послуг МОЗ України
  • Олена Ларіна, провідний фахівець з внутрішнього контролю Охматдит
  • В’ячеслав Биков, Член правління,  виконавчий директор БФ «Таблеточки»
  • Олександр Сушко, виконавчий директор Міжнародного Фонду «Відродження»
  • Інна Іваненко, виконавча директорка БФ «Пацієнти України»
  • Тарас Лилик, заступник Голови Ради директорів з питань діяльності експертних організацій Конфедерації будівельників України
  • Світлана Рева, віцепрезидентка ГС «Міждержавна гільдія інженерів консультантів»
  • Марина Маменко, голова правління ГС «Українська Академія Педіатричних Спеціальностей»
  • Наталія Оніпко, президентка та засновниця БО «Благодійний фонд «Запорука»

Сьогодні Рада збереться у повному складі для обговорення поетапного плану відновлення лікарні «Охматдит».

Раніше МОЗ затвердило Положення про Раду з контролю відновлення Охматдиту.

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