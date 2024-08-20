Практика судів
  1. В Україні

На Одещині затримали фельдшера, який коригував російські удари по портах

20:30, 20 серпня 2024
В якості винагороди за свої «послуги» агент розраховував на керівну посаду в окупаційній адміністрації у випадку захоплення Одеської області.
На Одещині затримали фельдшера, який коригував російські удари по портах
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Одеській області затримали фельдшера станції екстреної медичної допомоги за підозрою у державній зраді – за даними слідства він передавав російським спецслужбам дані про місця дислокації українських захисників. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора та Служба безпеки України.

Встановлено, що 39-річний чоловік підтримував російське вторгнення та ще навесні активно залишав коментарі в російських телеграм-каналах. Тоді його і завербувала фсб рф.

За дорученням російської спецслужби чоловік під час поїздок по прибережній території області, зокрема під час викликів «швидкої», збирав розвідувальну інформацію про позиції українських військових – підрозділів сил ТрО ЗСУ, ДПСУ та Морської охорони на території Ізмаїльського району. Дані він фіксував на карті, а потім відправляв скріншоти своєму куратору з фсб.

Додатково він спостерігав та передавав інформацію про динаміку заходів суден у місцевий порт та різновидами вантажів, які вони перевозять. Ці дані окупанти згодом використовували для підготовки нових та коригування повторних ударів на Подунав'я Одещини.

В якості винагороди за свої «послуги» агент розраховував на керівну посаду в окупаційній адміністрації у випадку захоплення Одеської області.

За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури затриманому повідомили про підозру у державній зраді. Під час затримання у нього вилучили мобільний телефон з доказами протиправної діяльності.

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Співбесіди з кандидатами на посади дисциплінарних інспекторів відбудуться з 26 серпня по 6 вересня

Є 5 кандидатів на посаду заступника керівника Служби дисциплінарних інспекторів та 45 претендентів на посади дисциплінарних інспекторів.

Військовослужбовці, які вчинили дезертирство чи СЗЧ, отримають шанс не сісти до вʼязниці - Рада прийняла закон

Верховна Рада ухвалила закон про звільнення від відповідальності за самовільне залишення військової частини та дезертирство у разі добровільного повернення на службу.

Верховна Рада прийняла закон про декларування зброї громадянами і здачу її до поліції

Парламент прийняв закон, за яким у громадян буде 30 днів, щоб здати або задекларувати зброю, якщо вони її ще не задекларували.

Військовослужбовці, які беруть участь у Курській операції, будуть отримувати всі виплати, передбачені для передової - прийнято закон

Воїни, які беруть участь у Курській операції, та братимуть участь в усіх інших на території рф, будуть отримувати всі виплати та преференції, які передбачені для передової.

Іноземці, які воюють за Україну, зможуть отримати українське громадянство

Верховна Рада прийняла закон, що дозволяє іноземцям, які служать у ЗСУ, отримати українське громадянство.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вадим Бутенко
    Вадим Бутенко
    суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області
  • Оксана Панченко
    Оксана Панченко
    суддя Деснянського районного суду міста Києва
  • Олена Козачук
    Олена Козачук
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва