На Одещині затримали фельдшера, який коригував російські удари по портах

В якості винагороди за свої «послуги» агент розраховував на керівну посаду в окупаційній адміністрації у випадку захоплення Одеської області.

В Одеській області затримали фельдшера станції екстреної медичної допомоги за підозрою у державній зраді – за даними слідства він передавав російським спецслужбам дані про місця дислокації українських захисників. Про це повідомляє Офіс Генерального прокурора та Служба безпеки України.

Встановлено, що 39-річний чоловік підтримував російське вторгнення та ще навесні активно залишав коментарі в російських телеграм-каналах. Тоді його і завербувала фсб рф.

За дорученням російської спецслужби чоловік під час поїздок по прибережній території області, зокрема під час викликів «швидкої», збирав розвідувальну інформацію про позиції українських військових – підрозділів сил ТрО ЗСУ, ДПСУ та Морської охорони на території Ізмаїльського району. Дані він фіксував на карті, а потім відправляв скріншоти своєму куратору з фсб.

Додатково він спостерігав та передавав інформацію про динаміку заходів суден у місцевий порт та різновидами вантажів, які вони перевозять. Ці дані окупанти згодом використовували для підготовки нових та коригування повторних ударів на Подунав'я Одещини.

В якості винагороди за свої «послуги» агент розраховував на керівну посаду в окупаційній адміністрації у випадку захоплення Одеської області.

За процесуального керівництва Одеської обласної прокуратури затриманому повідомили про підозру у державній зраді. Під час затримання у нього вилучили мобільний телефон з доказами протиправної діяльності.

Наразі зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

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