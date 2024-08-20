Отримання страхових виплат у зв’язку з вагітністю та пологами: що слід знати

У Пенсійному фонді зазначили, що допомога по вагітності та пологах надається у розмірі, який компенсує 100% середньої заробітної плати.

У Пенсійному фонді повідомляють, що в Україні працюючі жінки та жінки, які займаються підприємницькою діяльністю, при оформленні листка непрацездатності у зв’язку з вагітністю та пологами отримують відповідну допомогу.

Підставою для її призначення є листок непрацездатності, сформований на підставі медичного висновку.

Відповідно до Закону України "Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування" на оплату лікарняних по вагітності та пологах мають право жінки, які працюють на умовах трудового договору (контракту), гіг-контракту, іншого цивільно-правового договору, на інших підставах, передбачених законом, на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності та господарювання, зокрема які є резидентами Дія Сіті, у тому числі в іноземних дипломатичних та консульських установах, інших представництвах нерезидентів або у фізичних осіб, жінки, які обрані на виборні посади в органах державної влади, органах місцевого самоврядування, жінки – підприємці, особи, які провадять незалежну професійну діяльність.

Допомога по вагітності та пологах надається у розмірі, який компенсує 100% середньої заробітної плати (доходу).

Порядок обчислення середньої заробітної плати для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням, у тому числі допомоги по вагітності та пологах, здійснюється відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 26.09.2001 № 1266 «Про обчислення середньої заробітної плати (доходу, грошового забезпечення) для розрахунку виплат за загальнообов’язковим державним соціальним страхуванням».

Розмір допомоги обчислюється із заробітної плати (доходу) за останнім місцем роботи (діяльності) шляхом ділення суми заробітку за останні 12 місяців, що передують місяцю настання страхового випадку, на кількість календарних днів.

Розмір виплат жінкам, які займаються підприємницькою діяльністю, залежить від факту сплати єдиного соціального внеску та розміру доходу, з якого сплачено страхові внески.

Працюючі жінки в разі відсутності медичних протипоказань мають право, за власним бажанням, розпочинати відпустку у зв’язку з вагітністю та пологами пізніше ніж за 70 (90) днів до очікуваної дати пологів, а також переносити невикористані дні відпустки на період після пологів. При цьому загальна тривалість такої відпустки, передбачена законодавством, не змінюватиметься.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.