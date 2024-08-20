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Получение страховых выплат по беременности и родам: что следует знать

19:55, 20 августа 2024
В Пенсионном фонде отметили, что пособие по беременности и родам предоставляется в размере, компенсирующем 100% средней заработной платы.
Получение страховых выплат по беременности и родам: что следует знать
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В Пенсионном фонде сообщают, что в Украине работающие женщины и женщины, занимающиеся предпринимательской деятельностью, при оформлении больничного листа в связи с беременностью и родами получают соответствующую помощь.

Основанием для ее назначения есть листок нетрудоспособности, сформированный на основании медицинского заключения.

В соответствии с Законом Украины "Об общеобязательном государственном социальном страховании" на оплату больничных по беременности и родам имеют право женщины, работающие на условиях трудового договора (контракта), гиг-контракта, другого гражданско-правового договора, по другим основаниям, предусмотренным законом , на предприятиях, в учреждениях, организациях независимо от формы собственности и хозяйствования, в частности являющихся резидентами Дия Сити, в том числе в иностранных дипломатических и консульских учреждениях, других представительствах нерезидентов или у физических лиц, женщины, избранные на выборные должности в органах государственной власти, органах местного самоуправления, женщины – предприниматели, лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность.

Пособие по беременности и родам предоставляется в размере, компенсирующем 100% средней заработной платы (дохода).

Порядок исчисления средней заработной платы для расчета выплат по общеобязательному государственному социальному страхованию, в том числе пособия по беременности и родам, осуществляется в соответствии с Постановлением Кабинета Министров Украины от 26.09.2001 № 1266 «Об исчислении средней заработной платы (дохода, денежного обеспечения) для расчета выплат по общеобязательному государственному социальному страхованию».

Размер пособия исчисляется из заработной платы (дохода) по последнему месту работы (деятельности) путем деления суммы заработка за последние 12 месяцев, предшествующих месяцу наступления страхового случая, на количество календарных дней.

Размер выплат женщинам, занимающимся предпринимательской деятельностью зависит от факта уплаты единого социального взноса и размера дохода, с которого уплачены страховые взносы.

Работающие женщины в случае отсутствия медицинских противопоказаний имеют право, по собственному желанию, начинать отпуск по беременности и родам позже чем за 70 (90) дней до ожидаемой даты родов, а также переносить неиспользованные дни отпуска на период после родов. При этом общая продолжительность такого отпуска, предусмотренная законодательством, не изменится.

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