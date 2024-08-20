В Испании задержали телефонных мошенников, которые обманули финских пенсионеров на 320 тысяч евро

Мошенники убеждали пенсионеров, что те пострадали от вирусной атаки, и требовали деньги.

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В Испании задержали группу телефонных мошенников, которые обманули десятки финских пенсионеров, похитив у них более 320 тысяч евро. Об этом сообщил финский телерадиовещатель Yle.

Согласно информации следствия, преступники звонили потерпевшим с лета прошлого года, используя финские номера и разговаривая на финском языке. Они вводили пенсионеров в заблуждение, утверждая, что те стали жертвами вирусной атаки, что заставляло их переводить деньги на счета мошенников.

Финская полиция подозревает, что к схеме причастны 13 человек, большинство из которых - граждане Финляндии. Однако следователи уверены, что к преступной деятельности могли быть привлечены и лица из других стран. Жертвами преступной группы стали 70 человек. Переводы на сумму почти 385 тысяч евро удалось предотвратить благодаря вмешательству банков.

Полиция Испании, выполняя запрос Финляндии, арестовала часть преступной группы в Коста-дель-Соль.

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