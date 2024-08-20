В Іспанії затримали телефонних шахраїв, які ошукали фінських пенсіонерів на 320 тисяч євро

Шахраї переконували пенсіонерів, що ті постраждали від вірусної атаки, та вимагали гроші.

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В Іспанії затримали групу телефонних шахраїв, що обдурили десятки фінських пенсіонерів, викравши у них понад 320 тисяч євро. Про це повідомив фінський телерадіомовник Yle.

Згідно з інформацією слідства, злочинці телефонували потерпілим з літа минулого року, використовуючи фінські номери та розмовляючи фінською мовою. Вони вводили пенсіонерів в оману, стверджуючи, що ті стали жертвами вірусної атаки, що примушувало їх переказувати гроші на рахунки шахраїв.

Фінська поліція підозрює, що до схеми причетні 13 осіб, більшість з яких – громадяни Фінляндії. Проте слідчі впевнені, що до злочинної діяльності могли бути залучені й особи з інших країн. Жертвами злочинної групи стали 70 осіб. Переказам на суму майже 385 тисяч євро вдалося запобігти завдяки втручанню банків.

Поліція Іспанії, виконуючи запит Фінляндії, арештувала частину злочинної групи в Коста-дель-Соль.

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