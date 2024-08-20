Практика судів
  1. У світі

В Іспанії затримали телефонних шахраїв, які ошукали фінських пенсіонерів на 320 тисяч євро

14:14, 20 серпня 2024
Шахраї переконували пенсіонерів, що ті постраждали від вірусної атаки, та вимагали гроші.
В Іспанії затримали телефонних шахраїв, які ошукали фінських пенсіонерів на 320 тисяч євро
Фото ілюстративне
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Іспанії затримали групу телефонних шахраїв, що обдурили десятки фінських пенсіонерів, викравши у них понад 320 тисяч євро. Про це повідомив фінський телерадіомовник Yle.

Згідно з інформацією слідства, злочинці телефонували потерпілим з літа минулого року, використовуючи фінські номери та розмовляючи фінською мовою. Вони вводили пенсіонерів в оману, стверджуючи, що ті стали жертвами вірусної атаки, що примушувало їх переказувати гроші на рахунки шахраїв.

Фінська поліція підозрює, що до схеми причетні 13 осіб, більшість з яких – громадяни Фінляндії. Проте слідчі впевнені, що до злочинної діяльності могли бути залучені й особи з інших країн. Жертвами злочинної групи стали 70 осіб. Переказам на суму майже 385 тисяч євро вдалося запобігти завдяки втручанню банків.

Поліція Іспанії, виконуючи запит Фінляндії, арештувала частину злочинної групи в Коста-дель-Соль.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада прийняла закон про декларування зброї громадянами і здачу її до поліції

Парламент прийняв закон, за яким у громадян буде 30 днів, щоб здати або задекларувати зброю, якщо вони її ще не задекларували.

Військовослужбовці, які беруть участь у Курській операції, будуть отримувати всі виплати, передбачені для передової - прийнято закон

Воїни, які беруть участь у Курській операції, та братимуть участь в усіх інших на території рф, будуть отримувати всі виплати та преференції, які передбачені для передової.

Іноземці, які воюють за Україну, зможуть отримати українське громадянство

Верховна Рада прийняла закон, що дозволяє іноземцям, які служать у ЗСУ, отримати українське громадянство.

Кандидати на посади членів Вищої ради правосуддя по квоті З’їзду суддів: повний список

Серед претендентів на дві посади членів Ради правосуддя - судді Верховного Суду, ВАКС, апеляційних та місцевих судів, а також начальник ТУ ДСА.

Верховна Рада схвалила законопроект про позбавлення державних нагород за популяризацію рф

Пропонується внести зміни до Кримінального кодексу, якими встановити новий вид покарання – позбавлення державної нагороди України.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вадим Бутенко
    Вадим Бутенко
    суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області
  • Оксана Панченко
    Оксана Панченко
    суддя Деснянського районного суду міста Києва
  • Олена Козачук
    Олена Козачук
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва