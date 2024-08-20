На одному з пунктів пропуску до Угорщини можливі затримки руху

В ДПСУ попередили про ремонт на пункті пропуску «Косино».

Державна прикордонна служба України попереджає громадян, які планують поїздки до Угорщини через пункт пропуску «Косино», про можливі незручності. З 21 по 26 серпня тут проводитимуться роботи з заміни модульних конструкцій, що може призвести до уповільнення роботи пункту пропуску.

Прикордонники радять врахувати цю інформацію під час планування поїздок та, за можливості, обирати альтернативні маршрути.

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