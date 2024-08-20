Верховна Рада ухвалить закон про виплати військовослужбовцям, які виконують завдання на території рф

Дія закону поширюватиметься на військовослужбовців ЗСУ, інших законних військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення, Держспецзв’язку, Служби зовнішньої розвідки, ГУР Міноборони та розвідки центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону.

Комітет з питань національної безпеки рекомендував парламенту прийняти в цілому як закон законопроект про соціальний захист українських військовослужбовців. Про це повідомив голова комітету, народний депутат від фракції «Слуга Народу» Олександр Завітневич.

За його словами, йдеться про невідкладний президентський законопроєкт 11483, який унеможливлює неоднакове застосування на практиці положень Закону «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей» для наших захисників та захисниць, які беруть участь в операції на Курщині.

«Маємо гарантувати учасникам операції на Курщині, та усіх інших наших дій на території держави-агресора, що вони отримуватимуть абсолютно всі виплати та преференції, які передбачені для передової», – прокоментував законопроєкт парламентар.

Він уточнив, посилаючись на слова Президента, що це обов’язкова політика нашої держави, і що наші військові мають бути убезпечені від будь-якого бюрократичного тиску.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», передбачається, що дія закону поширюватиметься на військовослужбовців ЗСУ, інших законних військових формувань та правоохоронних органів спеціального призначення, Держспецзв’язку, Служби зовнішньої розвідки, ГУР Міноборони та розвідки центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері охорони державного кордону.

Нагадаємо, Президент у своєму зверненні вказав, що необхідно чітко гарантувати саме на законодавчому рівні, що наші воїни, які беруть участь у Курській операції, наприклад, та братимуть участь в усіх інших наших діях на території держави-агресора, будуть отримувати абсолютно всі виплати та преференції, які передбачені для передової. «І це треба зробити саме законом, щоб у всіх наших людей була впевненість, що держава спрацює так, як потрібно», додав він.

Автор: Наталя Мамченко

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