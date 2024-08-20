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Верховний Суд підтвердив обґрунтованість донарахувань податкової щодо трансфертного ціноутворення: деталі справи

13:38, 20 серпня 2024
Верховний Суд погодився з висновками податкової служби щодо неможливості застосування інформації стосовно товарних бірж, оскільки на біржі здійснюються операції з похідними фінансовими інструментами, а не укладаються угоди на постачання реальних товарів.
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Державна податкова служба повідомляє, що Верховний Суд підтвердив позицію контролюючого органу щодо здійснення платником податків протягом 2016 року контрольованих операцій (далі – КО) з експорту карбаміду марки Б за заниженими цінами, які не відповідають принципу «витягнутої руки».

У справі 160/3387/22 Верховний Суд погодився з обраним контролюючим органом для встановлення відповідності умов КО принципу «витягнутої руки» джерелом інформації, а саме інформаційно-аналітичним виданням «Товарний монітор. Україна» видавництва ДП «Держзовнішінформ», яке публікувало ціни, що склались на товарному ринку, а діапазон цін формувало за даними фактично укладених угод.

Таким чином встановлено, що опубліковані ціни щодо експорту карбаміду марки Б мають вищий рівень зіставності до умов КО, порівняно з іншими джерелами інформації, визначеними платником податків.

Контролюючим органом обґрунтовано безпідставність використання платником податків інших джерел інформації, як таких, що не відповідають вимогам підпункту 39.5.3 пункту 39.5 статті 39 Податкового кодексу України (далі – Кодекс), зокрема, зазначено, що режим індивідуального ліцензування встановлює певні заборони та обмеження, але не встановлює ціноутворення у зовнішньоекономічних операціях.

Верховний Суд погодився з висновками податковоъ щодо неможливості застосування інформації по товарних біржах, які зазначені у постанові Кабінету Міністрів України від 08.09.2016 № 616 «Про затвердження переліку товарів, що мають біржове котирування, та світових товарних бірж для встановлення відповідності умов контрольованих операцій принципу «витягнутої руки»» так як на біржі здійснюються операції з похідними фінансовими інструментами (ф’ючерсами), а не укладаються угоди на поставку реальних товарів, при цьому, ф’ючерсні контракти зазвичай закриваються шляхом проведення взаєморозрахунків між сторонами після закінчення терміну контракту або шляхом укладення однією з сторін зворотної операції до закінчення терміну контракту.

Також, виходячи з волатильності ринку та вимог підпункту 39.3.3.3 підпункту 39.3.3 пункту 39.3 статті 39 Кодексу, контролюючий орган обґрунтовано здійснив порівняння цін КО з діапазоном цін джерела інформації на найближчу до дня здійснення КО дату, яка відбулася саме в момент переходу права власності на товар.

Враховуючи зазначене, Верховним Судом підтверджено обґрунтованість висновків контролюючого органу, викладених в акті перевірки щодо порушення позивачем положень статті 39 Кодексу, як наслідок, платником податку сплачено до бюджету грошове зобов’язання у сумі 13,9 млн гривень.

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