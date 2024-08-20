Практика судів
  1. В Україні

Аудит Міноборони зекономив 40 мільйонів гривень на закупівлі сировини для армії

14:32, 20 серпня 2024
В одній з військових частин виявили можливість зекономити майже 40 мільйонів гривень.
Аудит Міноборони зекономив 40 мільйонів гривень на закупівлі сировини для армії
Джерело фото: ArmyInform
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В одній із військових частин України аудит Міністерства оборони дозволив зекономити близько 40 мільйонів гривень бюджетних коштів. Перевірка виявила, що один із підрядників планував повторно закупити давальницьку сировину, яка вже була в наявності на складах військової частини. Завдяки використанню наявного майна вдалося зменшити вартість контракту, а зекономлені кошти спрямувати на інші важливі потреби армії. Про це повідомили у відомстві.

Тимчасово виконуючий обов’язки директора Департаменту внутрішнього аудиту Міноборони, полковник Олександр Титковський, зазначив, що виявлені факти не є збитками для держави, а, навпаки, демонструють можливості для ефективнішого управління фінансовими ресурсами. За його словами, така економія значно підвищує рівень забезпечення військових підрозділів під час воєнного стану.

Керівництво Департаменту наголошує, що посилений контроль за використанням матеріальних і фінансових ресурсів може суттєво покращити ситуацію в умовах воєнних викликів.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Читайте також

Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Верховна Рада прийняла закон про декларування зброї громадянами і здачу її до поліції

Парламент прийняв закон, за яким у громадян буде 30 днів, щоб здати або задекларувати зброю, якщо вони її ще не задекларували.

Військовослужбовці, які беруть участь у Курській операції, будуть отримувати всі виплати, передбачені для передової - прийнято закон

Воїни, які беруть участь у Курській операції, та братимуть участь в усіх інших на території рф, будуть отримувати всі виплати та преференції, які передбачені для передової.

Іноземці, які воюють за Україну, зможуть отримати українське громадянство

Верховна Рада прийняла закон, що дозволяє іноземцям, які служать у ЗСУ, отримати українське громадянство.

Кандидати на посади членів Вищої ради правосуддя по квоті З’їзду суддів: повний список

Серед претендентів на дві посади членів Ради правосуддя - судді Верховного Суду, ВАКС, апеляційних та місцевих судів, а також начальник ТУ ДСА.

Верховна Рада схвалила законопроект про позбавлення державних нагород за популяризацію рф

Пропонується внести зміни до Кримінального кодексу, якими встановити новий вид покарання – позбавлення державної нагороди України.

Контакти

© 2010-2023 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]

Telegram канал Sud.ua
Відповідальності за порушення правил військового обліку не уникнути – ефір на Право ТВ
SUD.UA
Головне про суд
Фото / Video
Фото
Відео
Сьогодні день народження святкують
  • Вадим Бутенко
    Вадим Бутенко
    суддя Фастівського міськрайонного суду Київської області
  • Оксана Панченко
    Оксана Панченко
    суддя Деснянського районного суду міста Києва
  • Олена Козачук
    Олена Козачук
    суддя Дніпровського районного суду міста Києва