Аудит Міноборони зекономив 40 мільйонів гривень на закупівлі сировини для армії

В одній з військових частин виявили можливість зекономити майже 40 мільйонів гривень.

Джерело фото: ArmyInform

В одній із військових частин України аудит Міністерства оборони дозволив зекономити близько 40 мільйонів гривень бюджетних коштів. Перевірка виявила, що один із підрядників планував повторно закупити давальницьку сировину, яка вже була в наявності на складах військової частини. Завдяки використанню наявного майна вдалося зменшити вартість контракту, а зекономлені кошти спрямувати на інші важливі потреби армії. Про це повідомили у відомстві.

Тимчасово виконуючий обов’язки директора Департаменту внутрішнього аудиту Міноборони, полковник Олександр Титковський, зазначив, що виявлені факти не є збитками для держави, а, навпаки, демонструють можливості для ефективнішого управління фінансовими ресурсами. За його словами, така економія значно підвищує рівень забезпечення військових підрозділів під час воєнного стану.

Керівництво Департаменту наголошує, що посилений контроль за використанням матеріальних і фінансових ресурсів може суттєво покращити ситуацію в умовах воєнних викликів.

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