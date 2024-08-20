Аудит Минобороны сэкономил 40 миллионов гривен на закупке сырья для армии

В одной из воинских частей обнаружили возможность сэкономить почти 40 миллионов гривен.

Источник фото: ArmyInform

В одной из воинских частей Украины аудит Министерства обороны позволил сэкономить около 40 миллионов гривен бюджетных средств. Проверка выявила, что один из подрядчиков планировал повторно закупить давальческое сырье, которое уже было в наличии на складах воинской части. Благодаря использованию имеющегося имущества удалось уменьшить стоимость контракта, а сэкономленные средства направить на другие важные нужды армии. Об этом сообщили в ведомстве.

Временно исполняющий обязанности директора Департамента внутреннего аудита Минобороны, полковник Александр Титковский, отметил, что выявленные факты не являются убытками для государства, а, наоборот, демонстрируют возможности для более эффективного управления финансовыми ресурсами. По его словам, такая экономия значительно повышает уровень обеспечения военных подразделений во время военного положения.

Руководство Департамента отмечает, что усиленный контроль за использованием материальных и финансовых ресурсов может существенно улучшить ситуацию в условиях военных вызовов.

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