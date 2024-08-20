Дональд Трамп хочет предложить Илону Маску государственный пост, если победит на выборах

Трамп хотел бы предложить Маску должность в кабинете министров или советника в случае, если одержит победу на президентских выборах в США.

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп заявил, что в случае победы на выборах готов назначить американского бизнесмена Илона Маска своим советником.

«Он очень умный парень. Я бы, безусловно, сделал это. Он гениальный парень», – сказал Трамп, передает Reuters.

В интервью Трамп дал понять, что хотел бы предложить генеральному директору Tesla и SpaseX Илону Маску должность в кабинете министров или советника в случае, если одержит победу на президентских выборах.

Кандидат в президенты похвалил миллиардера за его вклад в технологии, особенно в области электромобилей и освоении космоса. Он заявил, что Маск может сыграть ценную роль в его кабинете или в качестве советника в зависимости от готовности лидера Tesla и SpaseX принять такое решение.

Также кандидат от республиканцев заявил, что рассмотрит возможность отмены налоговой льготы в размере 7,5 тысячи долларов для некоторых новых электромобилей. CNBC отмечает, что это может повлиять на бизнес компании Tesla, продающей электромобили.

Впоследствии Илон Маск опубликовал фото, с виду созданное с помощью искусственного интеллекта, где он стоит за трибуной с подписью «Департамент эффективности правительства».

Пост миллиардер подписал фразой: «Я готов служить».

Как известно, Маск поддержал Трампа в июле после того, как на бывшего президента США было совершено покушение во время предвыборного митинга в Пенсильвании.

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