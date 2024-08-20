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Верховный Суд обнародовал обзор судебной практики по вопросам акцизов и лицензирования

12:44, 20 августа 2024
Верховный Суд представил ключевые правовые позиции в налоговых и административных спорах.
Верховный Суд обнародовал обзор судебной практики по вопросам акцизов и лицензирования
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Верховный Суд представил обзор судебной практики Кассационного административного суда (КАС) в составе ВС. В документе освещены ключевые правовые позиции, принятые судебной палатой по вопросам налогов, сборов и других обязательных платежей, а также коллегиями судей КАС. Эти решения имеют важное значение для обеспечения единства судебной практики в решении публично-правовых споров.

Основные вопросы, отраженные в обзоре, касаются:

  • Лицензирования производства горючего;
  • Отказа в регистрации налоговых накладных/расчетов корректировки из-за непредоставления первичных документов плательщиком;
  • Обязанности регистрации акцизного склада;
  • Применение индивидуального режима лицензирования внешнеэкономической деятельности как специальной санкции за нарушение валютного законодательства;
  • Отсутствия обязанности менять целевое назначение земельного участка в случае изменения функционального назначения территории;
  • Порядка выплаты единовременной денежной помощи в случае гибели (смерти) военнослужащего во время военного положения, если помощь назначена до 31 января 2023 года;
  • Обеспечение избирательных прав граждан с нарушением здоровья путем разумного приспособления избирательных участков;
  • Ответственности перевозчиков за ненадлежащую эксплуатацию тахографов и транспортных средств;
  • Административной процессуальной правосубъектности представительства нерезидента без статуса юридического лица;
  • Обязанности суда приостановить производство, если сторона находится в составе Вооруженных Сил Украины.

В июле 2024 года КАС ВС также высказал другие правовые позиции, с которыми можно подробно ознакомиться в обзоре судебной практики.

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