Верховный Суд обнародовал обзор судебной практики по вопросам акцизов и лицензирования

Верховный Суд представил ключевые правовые позиции в налоговых и административных спорах.

Верховный Суд представил обзор судебной практики Кассационного административного суда (КАС) в составе ВС. В документе освещены ключевые правовые позиции, принятые судебной палатой по вопросам налогов, сборов и других обязательных платежей, а также коллегиями судей КАС. Эти решения имеют важное значение для обеспечения единства судебной практики в решении публично-правовых споров.

Основные вопросы, отраженные в обзоре, касаются:

Лицензирования производства горючего;

Отказа в регистрации налоговых накладных/расчетов корректировки из-за непредоставления первичных документов плательщиком;

Обязанности регистрации акцизного склада;

Применение индивидуального режима лицензирования внешнеэкономической деятельности как специальной санкции за нарушение валютного законодательства;

Отсутствия обязанности менять целевое назначение земельного участка в случае изменения функционального назначения территории;

Порядка выплаты единовременной денежной помощи в случае гибели (смерти) военнослужащего во время военного положения, если помощь назначена до 31 января 2023 года;

Обеспечение избирательных прав граждан с нарушением здоровья путем разумного приспособления избирательных участков;

Ответственности перевозчиков за ненадлежащую эксплуатацию тахографов и транспортных средств;

Административной процессуальной правосубъектности представительства нерезидента без статуса юридического лица;

Обязанности суда приостановить производство, если сторона находится в составе Вооруженных Сил Украины.

В июле 2024 года КАС ВС также высказал другие правовые позиции, с которыми можно подробно ознакомиться в обзоре судебной практики.

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