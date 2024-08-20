Верховная Рада планирует ратифицировать Римский статут, – Руслан Стефанчук

Как ранее писала «Судебно-юридическая газета», законопроект о ратификации Римского статута предусматривает, что Украина не будет признавать юрисдикцию Международного уголовного суда по военным преступлениям в течение 7 лет, если речь пойдет об украинских гражданах.

Президентский законопроект о ратификации Римского статута Верховная Рада должна рассмотреть и принять в ближайшее время. Об этом сообщил спикер парламента Руслан Стефанчук.

«Фактически с 2022 года мы учли положение Римского статута в нашем уголовно-процессуальном законодательстве. Но мы взяли на себя обязательства, не получив никаких прав», – объяснил Стефанчук.

Он добавил, что Украина подписала Римский статут в 2000 году. За это время 123 страны его ратифицировали, пора это сделать и нашей стране. Кроме того, это одно из евроинтеграционных требований ЕС к Украине.

«Это усилит позиции Украины в кругу стран, ратифицировавших Римский статут Также у нас будет возможность выдвигать своего судью в Международный уголовный суд, участвовать в формировании институтов и получим ряд других преференций», – отметил спикер парламента.

По его словам, сегодня Римский статут является мировым стандартом борьбы с военными преступниками, а для Украины это сейчас особенно важно.

Напомним, как ранее писала «Судебно-юридическая газета», законопроект 0285 о ратификации Римского статута предусматривает, что Украина не будет признавать юрисдикцию Международного уголовного суда по военным преступлениям в течение 7 лет, если речь пойдет об украинских гражданах.

«Украина заявляет, что в течение семи лет после вступления Римского статута в силу для Украины она не признает юрисдикции Международного уголовного суда относительно преступлений, указанных в статье 8 (с учетом поправок), когда, вероятно, преступление было совершено ее гражданами», - говорится в заявлении Украины к статье 124

Следовательно, ратификация состоится, но с определенными замечаниями.

Автор: Наталья Мамченко

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.