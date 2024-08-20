Верховна Рада планує ратифікувати Римський статут – Руслан Стефанчук

Як раніше писала «Судово-юридична газета», законопроект про ратифікацію Римського статуту передбачає, що Україна не визнаватиме юрисдикцію Міжнародного кримінального суду з воєнних злочинів протягом 7 років, якщо йтиме мова про українських громадян.

Президентський законопроєкт про ратифікацію Римського статуту Верховна Рада має розглянути та ухвалити найближчим часом. Про це повідомив спікер парламенту Руслан Стефанчук.

«Фактично з 2022 року ми врахували положення Римського статуту в нашому кримінально-процесуальному законодавстві. Але ми взяли на себе зобов’язання, не отримавши жодних прав», – пояснив Стефанчук.

Він додав, що Україна підписала Римський статут у 2000 році. За цей час 123 країни його ратифікували, час це зробити і нашій країні. Крім того, це є однією з євроінтеграційних вимог ЄС до України.

«Це посилить позиції України в колі країн, які ратифікували Римський статут. Також ми матимемо можливість висувати свого суддю до Міжнародного кримінального суду, брати участь у формуванні інституцій та отримаємо низку інших преференцій», – зауважив спікер парламенту.

За його словами, сьогодні Римський статут є світовим стандартом боротьби з воєнними злочинцями, а для України це зараз особливо важливо.

Нагадаємо, як раніше писала «Судово-юридична газета», законопроект 0285 про ратифікацію Римського статуту передбачає, що Україна не визнаватиме юрисдикцію Міжнародного кримінального суду з воєнних злочинів протягом 7 років, якщо йтиме мова про українських громадян.

«Україна заявляє, що протягом семи років після набрання Римським статутом чинності для України вона не визнає юрисдикції Міжнародного кримінального суду стосовно злочинів, зазначених у статті 8 (з урахуванням поправок), коли, ймовірно, злочин було вчинено її громадянами», - йдеться у заяві України до статті 124.

Отже, ратифікація відбудеться, але із певними зауваженнями.

Автор: Наталя Мамченко

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