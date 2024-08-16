Україна не визнаватиме юрисдикцію МКС по воєнних злочинах протягом 7 років після ратифікації Римського статуту, якщо обвинувачуються громадяни України

Законопроект про ратифікацію Римського статуту передбачає, що Україна не визнаватиме юрисдикцію Міжнародного кримінального суду з воєнних злочинів протягом 7 років, якщо йтиме мова про українських громадян.

Україна не визнаватиме юрисдикцію Міжнародного кримінального суду щодо воєнних злочинів, перелічних в статті 8 Римського статуту, протягом 7 років після ратифікації Римського статуту, якщо злочин, на думку МКС, був скоєний громадянами України. Відповідну заяву передбачає законопроект 0285 про ратифікацію Римського статуту, поданий до Верховної Ради 15 серпня.

«Україна заявляє, що протягом семи років після набрання Римським статутом чинності для України вона не визнає юрисдикції Міжнародного кримінального суду стосовно злочинів, зазначених у статті 8 (з урахуванням поправок), коли, ймовірно, злочин було вчинено її громадянами», - йдеться у заяві України до статті 124.

Отже, ратифікація відбудеться, але із певними зауваженнями.

При цьому законопроект також передбачає одночасно «підтвердити визнання Україною юрисдикції Міжнародного кримінального суду щодо злочинів, передбачених статтями 6, 7, 8 Римського статуту, починаючи з 21 листопада 2013 року».

Нагадаємо, що для цілей Римського статуту «воєнні злочини» у статті 8 означають, серед іншого, грубі порушення Женевських конвенцій від 12 серпня 1949 року, зокрема, катування або нелюдське поводження, широкомасштабне знищення і привласнення майна, що не викликане військовою необхідність і вчинене незаконно та безглуздо, взяття заручників, умисне позбавлення військовополоненого або іншої особи, що перебуває під захистом, права на справедливий і звичайний суд тощо. Також воєнними злочинами вважаються інші серйозні порушення законів і звичайїв, що застосовуються у міжнародних збройних конфліктах у встановлених рамках міжнародного права і так далі (перелік досить широкий).

«Щоб уникнути будь-яких маніпуляцій щодо «захисту наших військових»: Україна ратифікує Римський статут із заявою по ст.124 Римського статуту, згідно з якою МКС не буде мати юрисдикції по ст. 8 (воєнні злочини) щодо громадян України протягом 7 років після ратифікації» - зауважила народний депутат Галина Янченко.

Як раніше писала «Судово-юридична газета», окрім законопроекту про ратифікацію Римського статуту 0285, Президент Володимир Зеленський 15 серпня зареєстрував у Верховній Раді законопроект 11484 про внесення змін до Кримінального та Кримінального процесуального кодексів України у зв’язку з ратифікацією Римського статуту Міжнародного кримінального суду та поправок до нього.

Проект 11484 спрямований на приведення положень КК у відповідність до норм Римського статуту Міжнародного кримінального суду та забезпечення кримінально-правового переслідування за найбільш тяжкі міжнародні злочини (злочин геноциду, злочин агресії, злочини проти людяності та воєнні злочини).

Зокрема це доповнення Кримінального кодексу статтею 442-1, яке покликане запровадити в Україні кримінальну відповідальність за злочини проти людяності та імплементувати статтю 7 Римського статуту.

З метою приведення у відповідність до статей 8 та 8bis Римського статуту Міжнародного кримінального суду пропонується замінити назву статті 437 «Планування, підготовка, розв’язування та ведення агресивної війни» на «Злочин агресії», а також статті 438 «Порушення законів та звичаїв війни» на «Воєнні злочини».

Частину першу статті 442 КК (геноцид) пропонується викласти у відповідності до тексту статті 6 Римського статуту Міжнародного кримінального суду, а саме передбачити, що, крім діянь, наведених у чинному КК, кримінально- караним повинно бути й заподіяння психічного розладу з метою повного або часткового знищення будь-якої національної, етнічної, расової чи релігійної групи.

Автор: Наталя Мамченко

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.