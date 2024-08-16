Українські біженці в Австрії зможуть отримати посвідку на постійне проживання, але є умови

Австрія з 1 жовтня дозволить українським біженцям отримати посвідку на постійне проживання замість тимчасового захисту.

З 1 жовтня українські біженці в Австрії зможуть подавати заявки на отримання так званої «червоно-біло-червоної – картки плюс» (RWR+) для отримання необмеженого доступу до ринку праці.

«Ми хочемо, щоб українці у Відні знали про можливості, які зараз відкриті для них. Це дає переселенцям та їхнім роботодавцям довгострокову перспективу незалежно від їхнього статусу переселенця», – розповів заступник мера Відня та член міської ради з питань інтеграції Крістоф Відеркер.

Влада Відня з цього приводу запустила інформаційну кампанію.

На додаток до інформаційних сторінок про вимоги та терміни для отримання RWR+ будуть також розміщені публікації в соцмережах українською мовою та створено систему онлайн-реєстрації, яка буде активована з 2 вересня 2024 року.

RWR+ є одним з австрійських дозволів на проживання, який дозволяє жити і працювати в країні як самозайнятий чи найнятий працівник, не будучи обмеженим конкретною компанією чи місцеперебуванням і з можливістю зміни працедавця в будь-який час.

Для її отримання українцями, які зараз мають посвідчення особи для переміщених осіб («блакитну картку») мають бути виконані деякі вимоги – передусім потрібно протягом останніх двох років пропрацювати принаймні 12 місяців, маючи повне страхування та повну зайнятість та мати змогу забезпечити себе самостійно.

Крім того, заявники повинні мати реальну перспективу отримання доходу в 1218 євро на місяць (на одну особу) або 1921 євро на місяць (у випадку подружньої пари).

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