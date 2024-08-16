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Украинские беженцы в Австрии смогут получить вид на постоянное проживание, но есть условия

12:23, 16 августа 2024
Австрия с 1 октября позволит украинским беженцам получить вид на постоянное проживание вместо временной защиты.
Украинские беженцы в Австрии смогут получить вид на постоянное проживание, но есть условия
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С 1 октября украинские беженцы в Австрии смогут подавать заявки на получение так называемой «красно-бело-красной – карты плюс» (RWR+) для получения неограниченного доступа к рынку труда.

«Мы хотим, чтобы украинцы в Вене знали о возможностях, которые сейчас открыты для них. Это дает переселенцам и их работодателям долгосрочную перспективу независимо от их статуса переселенца», – рассказал заместитель мэра Вены и член городского совета по интеграции Кристоф Видеркер.

Власти Вены по этому поводу запустили информационную кампанию.

В дополнение к информационным страницам о требованиях и сроках получения RWR+ будут также размещены публикации в соцсетях на украинском языке и создана система онлайн-регистрации, которая будет активирована со 2 сентября 2024 года.

RWR+ является одним из австрийских разрешений на проживание, которое позволяет жить и работать в стране как самозанятый или наемный работник, не являясь ограниченным конкретной компанией или местонахождением и с возможностью смены работодателя в любое время.

Для ее получения украинцами, которые сейчас имеют удостоверение личности для перемещенных лиц («голубую карточку») должны быть выполнены некоторые требования – прежде всего, нужно в течение последних двух лет проработать как минимум 12 месяцев, имея полное страхование и полную занятость и обеспечить себя самостоятельно.

Кроме того, заявители должны иметь реальную перспективу получения дохода в 1218 евро в месяц (на одного человека) или 1921 евро в месяц (в случае супружеской пары).

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