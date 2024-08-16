«Польша ни в чем не участвовала», - польский вице-премьер об обвинениях в подрыве «Северного потока»

По словам вице-премьера, Польша не имеет отношения к повреждению «Северного потока» – это дезинформация.

Источник фото: eurointegration

Польский вице-премьер и министр цифровизации Кшиштоф Гавковский категорически опроверг обвинения в причастности Польши к повреждению газопроводов «Северный поток». Выступая в эфире Polsat News, он заявил, что сообщения об участии Польши и Украины в атаке на газопровод являются ложными.

Эти обвинения появились после интервью бывшего руководителя немецкой внешней разведки Августа Ганнинга для Die Welt. Ганнинг предположил, что нападение на «Северный поток» могло быть осуществлено при поддержке Польши, и высказал мнение, что Германия должна рассмотреть возможность потребовать компенсации от польских и украинских властей.

Гавковский назвал эти заявления «инспирированными Москвой» и такими, которые направлены на дестабилизацию стран НАТО. «По моему мнению, все указания, которые указывают, откуда возникли проблемы с «Северным потоком», идут из москвы», - отметил он. Министр подчеркнул, что Польша не причастна к инциденту и не планирует выплачивать никаких компенсаций.

«Польша ни в чем не участвовала. Надо сказать, что это ложь», - подчеркнул Гавковский.

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