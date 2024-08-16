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«Польща ні в чому не брала участі», – польський віцепрем'єр про звинувачення в підриві «Північного потоку»

12:05, 16 серпня 2024
За словами віцепрем'єра, Польща не має відношення до пошкодження «Північного потоку» – це дезінформація.
«Польща ні в чому не брала участі», – польський віцепрем'єр про звинувачення в підриві «Північного потоку»
Джерело фото: eurointegration
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Польський віцепрем'єр і міністр цифровізації Кшиштоф Гавковський категорично спростував звинувачення у причетності Польщі до пошкодження газопроводів «Північний потік». Виступаючи в ефірі Polsat News, він заявив, що повідомлення про участь Польщі та України в атаці на газопровід є неправдивими.

Ці звинувачення з'явилися після інтерв'ю колишнього керівника німецької зовнішньої розвідки Августа Ганнінга для Die Welt. Ганнінг припустив, що напад на «Північний потік» міг бути здійснений за підтримки Польщі, та висловив думку, що Німеччина повинна розглянути можливість вимагати компенсації від польської та української влади.

Гавковський назвав ці заяви «інспірованими москвою» та такими, що спрямовані на дестабілізацію країн НАТО. «На мою думку, всі вказівки, які вказують, звідки виникли проблеми з «Північним потоком», йдуть з москви», – зазначив він. Міністр підкреслив, що Польща не причетна до інциденту і не планує виплачувати жодних компенсацій.

«Польща ні в чому не брала участі. Треба сказати, що це брехня», – наголосив Гавковський.

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