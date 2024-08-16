НБУ опублікував рейтинг найприбутковіших українських банків

Українські банки заробили 79 мільярдів гривень за півріччя, ПриватБанк – у лідерах.

Платоспроможні банки України за перше півріччя 2024 року отримали 79,041 млрд гривень прибутку після оподаткування, що на 18% більше, ніж за аналогічний період минулого року. Про це повідомляє Національний банк України у своєму звіті.

Лідером за прибутковістю став державний ПриватБанк, який заробив 30,648 млрд гривень. На другій позиції знаходиться Ощадбанк з показником 8,813 млрд гривень, а на третій – Укрексімбанк, який отримав 4,358 млрд гривень.

Також серед найприбутковіших банків опинилися Райффайзен Банк з 4,310 млрд гривень та ПУМБ, який заробив 3,822 млрд гривень.

Згідно з даними НБУ, з 62 банків, що діють на ринку, 55 завершили півріччя з прибутком загальною сумою 79,212 млрд гривень, тоді як сім банків зазнали збитків на загальну суму 171 млн гривень.

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