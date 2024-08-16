НБУ опубликовал рейтинг самых прибыльных украинских банков

Украинские банки заработали 79 миллиардов гривен за полугодие, ПриватБанк – в лидерах.

Платежеспособные банки Украины за первое полугодие 2024 года получили 79,041 млрд гривен прибыли после налогообложения, что на 18% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом сообщает Национальный банк Украины в своем отчете.

Лидером по прибыльности стал государственный ПриватБанк, который заработал 30,648 млрд гривен. На второй позиции находится Ощадбанк с показателем 8,813 млрд гривен, а на третьей - Укрэксимбанк, который получил 4,358 млрд гривен.

Также среди самых прибыльных банков оказались Райффайзен Банк с 4,310 млрд гривен и ПУМБ, который заработал 3,822 млрд гривен.

Согласно данным НБУ, из 62 банков, действующих на рынке, 55 завершили полугодие с прибылью на общую сумму 79,212 млрд гривен, тогда как семь банков понесли убытки на общую сумму 171 млн гривен.

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